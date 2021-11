Omar Montes jamás imaginó que tras su exitoso biopic recibiría amenazas de muerte, sin embargo, así ha sido. El artista se ha convertido en protagonista tras los vídeos publicados en Tik Tok por presos de la cárcel de Villena (Alicante) y es que en ellos se dirigían a él como «hijo de puta» y le advertían que iba a ser «hombre muerto”. Han sido los funcionarios los que han desarticulado un grupo que usaba sus teléfonos para delinquir en el centro penitenciario, en concreto, más de 70. Eso sí, el cantante no es el único famoso que ha hecho frente a este violento hecho, sino que también otros como Nyno Vargas se han visto en la misma situación. ¿El motivo? Que supuestamente ambos habían tenido en el pasado relación de amistad con reclusos que pertenecían a bandas rivales dentro de prisión, según Okdiario.

En este vídeo plagado de amenazas hacia Omar Montes, un preso se dirige directamente a Montes, un hecho muy llamativo y que ha puesto en sobreaviso a la cárcel de Villena. Con más de 3000 seguidores en la cuenta de Tik Tok, estas publicaciones servían como soporte a los reclusos para coaccionar a personas del exterior. Cabe destacar, por ejemplo, el vídeo en el que tres internos se pasaban la mano por el cuello para asegurar que cortarían el cuello a Nyno. Acciones delictivas que, según se ha explicado, son difíciles de detectar, así lo demuestra que incluso escondan los teléfonos en latas de conservas precintadas. Pero, ¿quién se esconde tras las advertencias a Omar? Los funcionaros identificaron a los autores y estos eran tres presos que supuestamente estaban dirigidos por un hombre llamado ‘Giusepi’. Aunque esta finalidad no era la única para los presos, ya que los teléfonos móviles también eran utilizados para traficar con droga.

De momento, Omar Montes está centrado en su carrera, la cual, por cierto, no para de crecer. El cantante asegura estar viviendo un sueño y, de hecho, se siente muy agradecido por el apoyo por parte de sus seguidores, quienes aplauden cada uno de sus éxitos. «Estoy viviendo un sueño. Muchas gracias a toda la gente que me está apoyando sin vosotros nada sería posible», escribió hace tan solo unos días. Sus palabras llegan después de que su documental se alzara como lo más visto en España en Amazon Prime, plataforma en la que está disponible este proyecto que tanta revuelo ha generado. Justo en plena promoción se ha confesado acerca de situaciones en las que ha sentido verdadero miedo: «Sí he tenido muchas situaciones en las que me he visto muy mal». Sin entrar en detalles, Omar Montes confirma que no ha tenido una vida fácil, hecho que se ha vuelto a demostrar con estos vídeos procedentes de una cárcel de nuestro país.