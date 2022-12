Mientras que muchos artistas se negaron a asociar su imagen pública al Mundial de Qatar, al señalar que se trata de un país que no respeta los derechos humanos y no permite orientaciones sexuales que no sean exclusivamente la heterosexual, Omar Montes sí aceptó actuar y asistir al evento. Esto le ha provocado muchas críticas por parte de sus seguidores, que no entienden cómo puede respaldar un país que no respeta la libertad de sus ciudadanos y condena su individualidad con dureza. Sin embargo, parece que el cantante ha sabido resarcirse con sus fans con un aplaudido grito que ha pronunciado a viva voz en Qatar, apelando por la libertad sexual y el amor libre.

Omar Montes ha ofrecido su apoyo público a los colectivos discriminados en Qatar, además de ofrecer su respaldo a la Selección Española en esta importante competición deportiva. La normativa le impedía ofrecer un discurso como tal y también posicionarse en estos temas candentes en el país árabe, pero lo que no pudieron controlar es que el artista de Pan Bendito, entre canción y canción, iba a colar gritos reivindicativos que han levantado muchas ampollas entre la sociedad qatarí. Comenzó gritando “¡Viva España!”, lo que podría comprenderse por ser español y, por tanto, imparcial cuando está en juego La Roja. Es más, lo hacía con una bandera española a sus espaldas, aunque sí que respetó las restricciones de indumentaria y apareció con el atuendo propio de Qatar.

Pero Omar Montes no se quedó en el apoyo a la Selección española, pues también se animó con otros vítores que han incomodado mucho en Qatar: “¡Vivan las mujeres!”, “¡Vivan los gitanos!” y, finalmente, el que más ruido está haciendo en redes sociales y que le ha servido para reconciliarse con aquellos fans que le dieron la espalda tras aceptar este trabajo: “¡Viva el amor libre! Que cada uno se vaya con quien le dé la gana”. Así, el artista demuestra que él también está al lado del colectivo LGTBIQ+, que para él todos son personas y que poco o nada importa qué hagan en la intimidad de sus hogares o a quién le profesan un amor sincero.

¿Por qué ha hecho esto? Omar Montes ya ha dejado clara su postura en una entrevista concedida a ’20 Minutos’: “Si vas porque te llama Qatar y compartes sus pensamientos, estás muy jodido, porque allí las cosas están malamente. Pero si te llama tu selección para ir a apoyarla, porque te necesita y les hace ilusión de que vayas a cantar, y tú lo haces sin ninguna maldad, por ellos y porque te hace ilusión ver a tus jugadores favoritos jugando un Mundial, entonces sí”, aseguraba el cantante, que al sentirse invitado por España y no por Qatar se ha visto con la libertad suficiente como para lanzar sus gritos a favor de la libertad, aunque quizá esto le traiga problemas.