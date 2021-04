¿Quieres descubrir cómo canta (de verdad) el ‘iluminati’? Así suena su voz sin la ayuda de recursos técnicos.

Omar Montes nos ha sorprendido, una vez más. El ex de Chabelita se ha dejado ver en Instagram grabando una de sus pegadizas y exitosas canciones. Esas que tanto gustan a los sectores más jóvenes del público y que arrasan en las plataformas digitales. Hasta ahí, el post que ha subido un conocido perfil especializado en televisión podría parecer uno de tantos que circulan en las redes sociales. Pero no. La publicación del ‘iluminati’ destapa un revelador detalle sobre su faceta como cantante: lo da absolutamente todo, pero tiene ciertas carencias a la hora de afinar. Al menos, eso es lo que piensan sus admiradores.

Vídeo: Instagram (@gh_myhv)

Y es que basta con verlo en acción para comprobar que, a la hora de cantar, el de Pan Bendito tiene más voluntad que talento. «La intención es lo que cuenta. Grande Omar!!!», comenta un usuario. «Me meo, creo que lo haríamos mejor nosotras», señala otro. Son numerosos los comentarios que inciden en la particular manera en la que Omar Montes da el do de pecho: «Madre mía, mi amor y luego tú dices que cantas mal jajajajaa por dios» o «Oye, pues yo canto parecido me puedo hacer cantante 😂».