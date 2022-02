Este miércoles, SEMANA anunció en exclusiva que Marta Riesco y Antonio David Flores habían puesto fin a su noviazgo tras dos años de relación. Una decisión que se tomó hace escasos días y que llegaba después de los reproches de la reportera por la cobardía del excolaborador de ‘Sálvame’ a la hora de romper con su mujer. En medio de esta nueva polémica, Olga Moreno ha reaparecido serena y tranquila en Sevilla junto a Marta López. Las dos amigas se han ido de fiesta junto a Carlos Alba y han disfrutado de un divertido plan con el que han podido desconectar de su realidad.

Marta López ha hecho partícipe a todos sus seguidores del encuentro que ha tenido este viernes por la noche con Olga Moreno en un conocido restaurante de Sevilla. La colaboradora de ‘Sálvame’ se reencontraba así con su amiga en medio del huracán mediático que la salpica debido a la ruptura de su todavía marido, Antonio David Flores, y Marta Riesco. Gracias a sus redes sociales, hemos podido ser testigos de la buena sintonía entre ambas y la gran conexión que tienen con Carlos Alba.

El exconcursante de ‘MasterChef’ también dejaba claro en sus historias de Instagram que los tres habían disfrutado de una gran velada en la capital hispalense y hacía hincapié en que nadie iba a poder separar la relación de amistad que construyeron los tres en Cayos Cochinos. «Yo si que gané en ‘Supervivientes'», aseguraba por su parte la colaboradora de ‘Sálvame’.

A partir de ahora, se abre un nuevo horizonte para Olga Moreno, quien de momento no quiere hacer oficial su ruptura con el que ha sido su marido. Una decisión que no está respaldada por su familia, quienes le insisten para que dé el paso y se separe después de que el malagueño confirmara que ha rehecho su vida.

La familia de Olga Moreno está centrada en protegerla

Hace unas semanas, una de las hermanas de Olga expresó en sus redes la decepción que sentía al que había sido su cuñado. «No es mi intención que Antonio David corte con Marta Riesco, al contrario… El regalito para ella (…) Me estoy conteniendo por mi hermana y los niños», escribió una de ellas. Así confirmaba públicamente que han dado la espalda al excolaborador de ‘Sálvame’ y están centrados en proteger a su hermana y que la cicatriz sane cuanto antes. La familia más cercana de Olga le aconseja que no se conforme con la ruptura y tampoco con la separación, sino que se divorcie de una vez por todas.

Quien tampoco aprueba su nueva relación es la madre de Marta Riesco, quien no quiso esconder que el malagueño no le gusta como yerno y actual novio de su hija. Fue precisamente ella quien quiso proteger a su hija cuando a las puertas de su domicilio fue preguntada por la periodista: «Pido respeto, es una mujer que en estos momentos está mal. No ha hecho absolutamente nada y tiene todo el derecho a que la respetéis».