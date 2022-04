Olga Moreno no suele pronunciarse en exceso en las redes sociales, pero cuando lo hace, habla alto y claro. La ex de Antonio David Flores no ha dudado en dar un golpe en la mesa después de haber protagonizado una sonada entrevista en la revista SEMANA. No solo se reafirma en las declaraciones que ha ofrecido después de seis meses de su ruptura, también subraya que no ha mentido en ningún momento.

«No cambio ni un punto ni una coma de esta entrevista, estos son mis vivencias y sentimientos», ha escrito en su perfil de Instagram. Asimismo añade que si alguien se ha podido molestar por sus declaraciones pide «disculpas», pero que tan solo está hablando de lo que ha vivido durante estos años, en resumen, su vida. Termina el post con tres corazones en color azul con los que hace un guiño a la marea que la apoya. Sus seguidores no han podido más aplaudir esta reacción por parte de la empresaria. «Bravo, Olga», le decía una fan. «Olé tú», añadía otro internauta. «¿Molestar? Faltaría que no puedas encima contar tus sentimientos! Bastante educación y aguante has mostrado. La entrevista elegantísima y tú preciosa!!!», ha sido otro de los comentarios que se puede leer en su muro.

Olga Moreno se sincera

Tan solo unos días después de que los lectores de SEMANA pudieran leer la esperada entrevista, y tras el revuelo que ha causado, Olga Moreno se ha visto obligada a realizar esta aclaración pública. La ex de Antonio David Flores dijo, entre otras cosas, que no se merecía lo que le había pasado. «Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación».

Entre las reacciones a la entrevista, se encuentra la de Rocío Flores. La joven se mostró decepcionada en televisión porque desconocía que la sevillana había roto su silencio, pero también dijo que no tenía nada que reprocharle. Dejó claro que siempre se había portado muy bien con ella y destacó su perfil de madre. «Adoro con todo mi corazón a Olga y también a mi padre», afirmó la joven visiblemente cansada de volver a estar en el foco de la noticia.

Mientras que Marta Riesco no ha dudado en arremeter contra la sevillana. Durante su intervención en ‘Ya son las ocho’ afirmó que Antonio David Flores ya le había advertido de la posibilidad de que su ex hablase de forma pública. «Yo personalmente pienso que no la va a dar… Lo que menos me imagino es que ella va a dar esta entrevista. Pero Antonio David me avisa. A mí él me ha avisado en todo momento de que es muy probable que lo haga. Yo sabía en todo momento esto. Antonio David me dijo: ‘En algún momento Olga dará una exclusiva». La reportera señaló que no le parecía bien que no hubiese informado de la entrevista a Rocío Flores, también hizo hincapié enf las circunstancias en las que se había realizado. «Que se agarre a la exsuegra y que no diga ‘he hecho una exclusiva’ en la que por cierto, tu padre no sale bien parado».

