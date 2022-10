La relación entre Olga Moreno y Rocío Flores no está pasando por su mejor momento. A la hija de Antonio David Flores no le sentó nada bien enterarse de que la sevillana y Agustín Etienne habían comenzado una relación, tal y como confirmó en exclusiva Olga a SEMANA. La joven no era conocedora de que su representante y una de las personas fundamentales de su vida estaban comenzando un romance. Una noticia que conoció durante sus vacaciones en Cancún y que, además, coincidió con el cumpleaños de la ex de Antonio David Flores. Rocío no la felicitó, lo que todavía avivó más los rumores de distanciamiento entre ambas. Sin embargo, ahora los papeles se han invertido y es la influencer quien sopla 26 velas. Olga Moreno confirma que la ha felicitado aunque su relación no esté pasando por su mejor momento.

Olga Moreno no revela cómo se ha puesto en contacto con la joven

A pesar de confirmar que efectivamente le ha felicitado, no ha querido dar más detalles de cómo se ha llevado a cabo esa felicitación. Desconocemos si ha sido a través de una llamada telefónica, mensaje a través de Whatsapps o incluso videollamada. Lo que sí sabemos es que no ha sido a través del universo 2.0. En cumpleaños anteriores, ambas han compartida instantáneas inéditas en una fecha tan marcada como es la de una nueva vuelta al sol. Sin embargo, ya la influencer no compartió ningún post el pasado 3 de octubre, día en el que cumplió años Olga Moreno. En esta ocasión, ni rastro de felicitación a través de las redes sociales.

Rocío Flores celebró su cumpleaños con Antonio David y Marta Riesco

A pesar de que siempre han estado muy unidas, Olga Moreno y Rocío Flores no están pasando por su mejor momento. La última vez que las vimos juntas fue el pasado 9 de septiembre, cuando acudieron juntas a una boda. Aunque hace tan solo un mes de ese día, en el que derrocharon complicidad, la relación de la sevillana con Agustín ha sido el detonante para que la joven tome distancia con ella. Pero, ¿qué tiene que decir ella al respecto? No te pierdas el siguiente vídeo. ¡Dale al play!

Rocío Flores se encuentra en Málaga después de tener una fiesta sorpresa de precumpleaños en Madrid. Una cena organizada por Antonio David Flores y Marta Riesco, que con el paso de los meses ha afianzado su relación con la joven influencer. Juntos lo pasaron en grande junto a también unas amigas de la malagueña. Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ intenta evitar hacer cualquier declaración sobre su amistad con Olga, sobre su relación con Agustín Etienne o sobre el romance de ambos. Intenta disfrutar de su cumpleaños completamente alejada a cualquier polémica.