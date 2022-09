El pasado martes, Belén Esteban anunciaba en ‘Sálvame’ el romance de Olga Moreno con Agustín Etienne. «Dos personas cercanas a ella me lo han contado. No sé si están ahora o no, pero a mí me han contado que sí», aseguraba la colaboradora. Según ella, la ex de Antonio David Flores y su representante están saliendo juntos desde hace meses y es muchas personas del entorno de ambos estaban al tanto del idilio. A pesar de que dijo todo esto de manera rotunda, Olga Moreno no ha tardado en desmentirla. «Habla de ti, no te va a hacer ninguna gracia», le ha advertido Jorge Javier Vázquez. «Dice que te has inventado lo de Agustín Etienne».

«A ella no le he hecho nada», ha aclarado la de Paracuellos al saber que Olga ha echado por tierra su testimonio. «No hablo con ella desde antes de ir a ‘Supervivientes’. Luego pasó lo que pasó y cortó el contacto conmigo. Si la he considerado amiga. Ahora ya no», contaba. «La vi en el desfile de Raquel Bollo con sus amigas. Pasé, dije hola y me contestaron, las cosas como son. Para ser sincera, creo que ella me ha tenido cariño. Yo a ella le tengo cariño, pero han vivido una serie de cosas y que no la han informado bien de lo que yo pude decir».

Belén Esteban defiende que lo que ha contado es verdad: «Es algo que lleva sonando meses»

«La han tenido que informar muy mal», se ha lamentado. «Que diga que yo me lo invento cuando es algo que en la prensa lleva sonando meses… Yo no me invento nada». Con pena, la compartido una reflexión con el presentador: «La vida a veces es muy injusta. Cuando pasó lo de Toño (Sanchís), él se quedaba en la calle y le dije que se quedara conmigo. Ahora no nos hablamos. Yo quiero gente a mi lado que me aporte».

Belén Esteban no es la única persona que ha hablado del idilio entre Olga Moreno y su mánager. Al parecer, ha encontrado en el representante argentino un apoyo tras su separación del que fuera guardia civil. Su relación comenzó con un vínculo profesional, luego fueron amigos y poco a poco la química ha dado paso a algo más. Según personas del entorno de Olga Moreno, llevan dos meses saliendo juntos, aunque intentan vivir su historia de manera discreta. «A mí me confirman esta noticia antes de entrar en Supervivientes», decía Kiko Matamoros el pasado martes.

«A Agustín Etienne la fama lo deslumbró», ha contado Belén Esteban

«No voy a hablar de Agustín porque ha estado conmigo casi 20 años. No le he dejado querer, pero no es el Agustín que conocí hace 20 años. Yo no sigo trabajando con él porque para mí había algunas cosas que no me gestionaba bien. Era el hombre más leal. No se ha llevado nada ni se ha portado mal. A mí Agustín en la vida me ha quitado nada y si dijera lo contrario. Había cosas que no me gustaban y había cosas que yo veía que no me gustaban», ha recordado Belén al hablar del que fue su representante. «Él me ha querido mucho y yo a él. Y mi familia también. Es muy buena persona, pero creo que la fama de alguna manera lo deslumbró».