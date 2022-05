Varias semanas después de romper su silencio en SEMANA, Olga Moreno regresa a un plató de televisión y se sienta frente a Toñi Moreno en ‘Déjate Querer’ para hablar largo y tendido de todos sus pilares. La ganadora de ‘Supervivientes 2021‘ se ha sincerado acerca de la bonita infancia que tuvo, así como el duro golpe que le dio la vida después de que a su madre le diagnosticaran cáncer.

Nerviosa y con un nudo en la garganta, Olga Moreno se sentaba frente a Toñi Moreno y reconocía que le imponían mucho las cámaras porque no era algo a lo que estuviera acostumbrada. En el momento de la entrevista, la ex de Antonio David Flores se encontraba bien y muchas ganas de seguir adelante. «Estoy con ganas de vivir la vida, luchar», expresaba y recalcaba que minutos antes de entrar en plató, tal y como adelantaba SEMANA, había recibido una llamada que estaba relacionada con la salud de su madre. «He tenido una cosa que me marca, de mi madre, podría estar mejor. Ella es súper fuerte, luchadora, es lo mejor que hay en mi vida. Ha criado a seis niños con un problema que hoy está a la orden del día, lo va a superar porque es fuerte como ella sola«, decía emocionada.

Abierta completamente en canal, Olga Moreno ha confesado que es una persona a la que le cuesta expresar lo que siente y prefiere guardarse todos sus problemas con tal de ver feliz a la gente de su alrededor. «Me lo como todo yo, no quiero que la gente sufra por mí. Quiero que todo el mundo esté bien, voy a pensar en mí», sentencia.

‘Déjate Querer’ ha querido centrarse en la faceta personal de Olga Moreno y gracias a esto la sevillana ha recordado la bonita infancia que tuvo junto a sus cinco hermanos y sus padres. «No puedo decir nada malo, ha sido tan bonita… Al ser una familia tan numerosa todo era una guerra, tengo unos padres maravillosos. Mi padre era militar, muy recto, mi madre era amiga. Teníamos mucha complicidad siempre con ella«, recuerda.

Por otra parte, la empresaria ha insistido en que si volviese a nacer, elegiría la misma familia: «Somos una piña«. En su conversación con Toñi Moreno, Olga también se ha acordado de su primer amor, el que tuvo con 13 años en el club militar. «Fue Manolo Quesada, fue el primer beso», decía entre risas.

La enfermedad de su madre

Cuando era pequeña, a la madre de Olga Moreno le detectaron un cáncer, algo que le marcó para siempre y que supuso un fuerte golpe para su familia. «Recuerdo la fuerza que nos la daba mi madre en vez de ser nosotros. Le cortaron un pecho, pero es una mujer tan feliz, tan llena de vida… Nos ha inculcado todo eso a nosotros», expresa. La sevillana también ha dejado claro que en esta etapa que le ha tocado atravesar su madre está siendo su máximo apoyo, a pesar de que no le gusta contarle todo lo que le está ocurriendo. «Me está ayudando muchísimo. No quiero problemas, lo que quiero es felicidad. Viéndola a ella bien, yo soy feliz», comenta.