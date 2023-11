Nuria González ha dado un puño en la mesa tras el duro comunicado emitido por los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias. Tras su fallecimiento el pasado 25 de octubre, las 'dos familias' del empresario están más distanciadas que nunca. Prueba de ello es el citado documento firmado por Fernando, Borja e Iñigo, fruto del primer matrimonio de Fernández Tapias, junto con Juan Carlos y Sandra, de segundo. En este llegan a afirmar que se les "prohibió de manera reiterada el contacto presencial" con él, entre otros dardos. La misiva ha obtenido su respuesta en forma de acción. Nuria ha tomado una drástica decisión en relación con el funeral de su marido que afecta directamente a sus hijos.

Un funeral organizado por Nuria González que se prevé multitudinario

El lunes 13 de noviembre se celebra el funeral de Fernando Fernández Tapias en la Iglesia de los Jesuitas, en Madrid. Una cita para recordar al gallego, uno de los hombres de negocios más importantes de este país, al que están invitados todos sus seres queridos. Nuria González, quien ha organizado la misa, acudirá con sus dos hijos, Iván y Alma, fruto de su matrimonio de 20 años con el empresario. Junto a ella, su inseparable hermana, Yolanda, quien ha demostrado ser su principal apoyo en esta complicada situación.

Se prevé que el funeral sea masivo, como ya sucedió durante el velorio en el madrileño Tanatorio de la Paz. Hasta ahí se trasladaron numerosos amigos de Fefé, como se le conocía cariñosamente, muchos de ellos, rostros muy conocidos de la actualidad nacional. Entre ellos, Fernando Verdasco y su mujer Anaya Boyer, Isabel Preysler, las Campos al completo, José María Aznar y Ana Botella (por separado) y un largo etcétera. Fernández Tapias demostró en vida ser un hombre muy querido, de ahí que nadie de sus allegados quiera perderse este último adiós.

El fallecimiento de Fernando Fernández Tapias sigue trayendo cola a cuenta y cobro de las desavenencias entre su viuda y sus hijos mayores, cada vez más evidentes. Es por eso que, según han revelado desde 'Así es la vida', ella no les ha extendido la invitación para asistir al funeral de su padre. Una decisión acorde con la relación (o falta de ella) que mantenía su marido con estos. "Los hijos del empresario se enteraron el jueves pasado del funeral por la prensa. Nadie les habría citado. De hecho, no tienen ningún asiento reservado dentro de la iglesia", han relatado desde el programa presentado por Sandra Barneda.

Ahora bien, aunque no han sido invitados formalmente, nadie les va a prohibir la entrada a la iglesia si quieren asistir. Mucho menos Nuria González. "Tregua entre ellos no hay. Pero por educación se les deja ir, claro. Que vayan, pero ella no les ha invitado", ha explicado Carmen Borrego, amiga íntima de la viuda en 'Así es la vida". Una información que ha refrendado Makoke, también cercana a la familia. "No les invitaron al funeral. Los hijos mayores sí se han puesto en contacto con Nuria para preguntarle si podían ir, pero ella no les ha contestado. No hay ninguna tregua. Irán al funeral de su padre como cualquier hijo. Ellos quieren ir y están en todo su derecho. Nuria no les ha avisado porque no hay relación. Que ellos van a ir, sí", ha sentenciado.