Omar Sánchez está viviendo una etapa de cambios. El windsurfista profesional ha visto cómo su expareja, Anabel Pantoja, se ha enamorado de nuevo en ‘Supervivientes’ de Yulen Pereira, pero también ha dado el paso de hablar en un plató de televisión de su relación con la sobrina de Isabel Pantoja. Aún así, ha estado apoyado de su familia y amigos, que no le han dejado solo en estos momentos de cambios. Ahora Omar ha querido dar el paso de hacerse un nuevo tatuaje y no ha dudado en compartir el resultado.

La expareja de Anabel Pantoja se ha hecho un nuevo tatuaje

El que fuera pareja de Anabel Pantoja sigue instalado en Pozo Izquierdo, Canarias, donde es feliz. Allí trabaja y tiene a su familia y a su grupo de amigos. Estos eran los que precisamente le organizaron hace unos días una sorpresa de cumpleaños. Esta fecha es muy especial para él y no ha dudado en dar el paso de hacerse un nuevo tatuaje para celebrar que empieza un nuevo año, ya con 31.

Es un apasionado del mar y del surf, por lo que el nuevo dibujo que se ha hecho en su piel tiene mucho que ver con esto. Omar Sánchez ha elegido el dorso de la mano para tatuarse un faro, una tabla de surf, una palmera y una ola. Todo ello justo delante de un sol que tiene muchos rayos. Para él todo esto es la combinación perfecta y no ha dudado en dibujárselo en su cuerpo.

Omar es muy fan de los tatuajes y ya tiene varios en su cuerpo

Este tatuaje todavía no ha podido verlo Anabel Pantoja, que sigue concursando en ‘Supervivientes’. Cuando llegue a España, la sobrina de Isabel Pantoja se enterará de todo lo que ha hecho Omar Sánchez mientras ella está desconectada de todo lo que ocurre en nuestro país. Y es que no solo ha dado el paso de hacerse un nuevo tatuaje, ha ofrecido una entrevista en el plató de ‘Sálvame Deluxe’, donde reveló muchos aspectos que desconocíamos de su relación.

«Me he sentido un poco humillado con algunas palabras o gestos, pero es una persona que he querido y quiero y va a ser importante para mí. No es un plato de buen gusto ver a mi exmujer hablando así de otro chico. Más cuando han pasado pocos meses. Yo la quiero mucho y al final te duelen las cosas», declaraba rotundo cuando ha estado muy pendiente del concurso de Anabel. Omar ha tenido que ver, también, como su expareja se ha enamorado de nuevo.

Omar Sánchez: «Somos dos almas libres»

El canario negó seguir enamorado de la sobrina de Isabel Pantoja. «Están pasando estas cosas y te das cuenta que esa persona no es para ti. Aunque sí que le tengo cariño», indicaba. «Ahora mismo Anabel es un punto y final en mi vida. Aunque cuando salga tendremos una conversación para terminar todo. También para que me explique algunas cosas como, por ejemplo, por qué ha hecho eso. Sé que es lícito, pero no entiendo su actitud, solo por los años que hemos estado juntos».