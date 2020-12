Pocos días después de recibir el alta médica de su operación, Tamara Gorro se ha propuesto un nuevo reto personal que pasa por retomar una de sus aficiones. ¿De qué se trata?

Tamara Gorro no para. Aunque quedan apenas unos días para dar la bienvenida a la Navidad, la ‘influencer’ se ha puesto en marcha para ponerse en forma. Lo hace apenas unos días después de que recibiera el alta médica tras su operación, en la que tuvieron que extirparle un quiste. Tras la intervención, recibía el diagnóstico del tumor extirpado y ha recibido la mejor de las noticias: es un tumor benigno.

Pues bien, ahora que ya puede hacer vida normal, lo primero que ha hecho Tamara Gorro es retomar el deporte. Pero la mujer de Ezequiel Garay tiene un plan que no pasa solo por volver a su rutina deportiva, sino que va más allá. Tamara quiere volver a estar fibrada. Así lo explica ella misma en su última instantánea en redes sociales.

«EN PROCESO. ¡Amo los retos! Después de estar un mes y medio sin hacer nada de deporte, cuando me dieron el alta (la semana pasada) me puse manos a la obra y con un objetivo: el principal cuidar la Salud, y el deporte es un ingrediente importante. Luego viene ese reto: volver a estar fibrada. No es algo fácil, requiere constancia y eso me apasiona, alcanzar algo que me propongo. Pienso que marcarse un reto (da igual cual sea) provoca motivación y es maravilloso luchar por él», anuncia motivada.

Tamara Gorro ya está inmersa en un nuevo reto personal

Sus seguidores, a los que ella llama cariñosamente como «familia virtual», no han dudado en felicitarla por la decisión. Además, le han animado con mensajes muy positivos: «Tienes lo más importante: actitud y ganas!!! A por ello!!! 😘», «Vamossss 🙌😘🔝🔝💪 con tu Constancia y tu Fuerza, cualquier reto es posible 😘😘 Te acompañooooo!!!», «Mucho ánimo guerrera, verás como pronto logras tus objetivos, sin prisa pero sin pausa!!! 😉 Besitos 😘😘», «Y lo conseguirás fijo!!!😘», han escrito algunos de sus fans.

Este nuevo reto personal llega en un momento clave. Y es que hace apenas unos días, Tamara recibía el alta médica tras la intervención a la que tuvo que someterse para que le extirparan un quiste. A finales del mes de octubre, la ‘influencer’ anunciaba la mejor de las noticias. siempre ha compartido, tanto lo bueno como lo malo, con su «familia virtual» de las redes sociales. En este caso no podía ser menos y quiso anunciar la feliz noticia con una fotografía con una sutil sonrisa y abrazada a unos papeles, que eran el informe médico. «FELICIDADES TAMARA, TODO ESTÁ BIEN, ES UN TUMOR BENIGNO”. Esta frase de mi doctor, probablemente sea de las que más recuerde en mi vida…», esribía en la publicación la influencer.

Una buena noticia empañada por una mala

Si 2020 está siendo un año especialmente complicado para todo el mundo, Tamara Gorro está sumando una serie de imprevistos que lo están convirtiendo en una auténtica pesadilla. Hace tan solo unas semanas tenía que ser intervenida de urgencia y ahora ha sufrido un nuevo susto. «¡Madre mía, ayer, madre míaaa lo que pasó otra vez! ¿De verdad, este 2020 es en serio? Quiere dejar huella», afirmaba totalmente exhausta de desafortunados incidentes.

«Negro, mi perro, empezó a sangrar por el ano muchísimo. Me asusté, no os podéis imaginar. Tuvimos que ir a urgencias al veterinario», ha contado a través de sus historias de Instagram. Todo como consecuencia de la rotura de una de las glándulas anales del perro. «Qué mal lo pasamos», contaba con tristeza.