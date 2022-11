Ver a Laura Escanes besándose con otro hombre nos lleva a pensar en Risto Mejide. Saber cómo está y qué habrá pensado al ver a su expareja de una forma tan apasionada solo un mes y medio después de anunciar su ruptura. El publicista prefiere no entrar en jardines, tampoco explicar cómo se encuentra al descubrir la noticia. Han sido muchos los que este miércoles googleaban su nombre en busca de reacciones, sin embargo, pocos lectores conocen que Risto Mejide no fue bautizado así. Lejos de lo que algunos puedan pensar el presentador de ‘Todo es mentira’ no se llama en realidad Evaristo. Ha sido él mismo quien ha confesado su secreto, donde ha explicado qué nombre le pusieron sus padres y cuándo decidió él cambiárselo.

«Vengo de una tradición de nueve Ricardos, me bautizaron como Ricardo y fui al Registro Civil a cambiarme el nombre. Dije: ‘a mí los muertos no me mandan, yo soy el que está aquí y soy el que voy a crear mi propia vida. Crea tu propia vida», ha dicho Risto Mejide en ‘Got Talent’. Este cambio llegó cuando él tenía 18 años, una mayoría de edad que aprovechó para cambiar el nombre que aparecía en su DNI. Fueron unos amigos de la familia los que empezaron a referirse a él de esta forma tan especial, un nombre que ha convertido en su marca, en su seña de identidad. «Risto es un nombre finlandés. Hay muchos Ristos en Finlandia. Y de pequeño me empezaron a llamar Risto hasta que un día me lo cambié, pero antes me llamaba Ricardo», ha asegurado Risto Mejide en alguna ocasión. «A los 18 años me fui al registro y me cambié de nombre», añade el comunicador.

Toda una sorpresa para algunos seguidores del publicista. El catalán cuenta con 1,4 millones de seguidores, los cuales siguen su día a día y ahora descubren otra curiosidad del presentador.