Noelia López vuelve a las redes para recordar su boda con José Antonio Reyes

Noelia López, la viuda de José Antonio Reyes, sigue intentando reponerse del duro golpe que ha recibido tras la muerte de su marido en un accidente de tráfico. Lo está haciendo con la ayuda de familiares y amigos, que no la dejan sola ni un instante. Además, está recibiendo numerosos mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores.

Después de unas semanas desaparecida de las redes sociales, la mujer del futbolista ha vuelto para compartir un bonito recuerdo cuando celebra el 2º aniversario de su boda con José Antonio Reyes. Ha elegido una foto del día de la ceremonia, en la que aparece la pareja junto a sus dos hijas y el hijo que el futbolista tuvo en una relación anterior.

A la imagen le acompaña tan solo la fecha en la que Noelia Lopéz y José Antonio Reyes celebraron su gran boda: «17/06/17», escribía. Muy felices, la familia posa en las escalinatas de la parroquia de la Virgen de la Consolación de Utrera, en Sevilla, ante la mirada de numerosos invitados.

La última vez que compartió una publicación fue tras vivir el peor día de su vida. Nada más enterarse de la muerte de su pareja, Noelia López compartió su dolor en sus redes sociales: «Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, qué solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés», empezaba escribiendo.

«Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi ❤️», declaraba.

Todo este tiempo ha recibido numerosos mensajes de apoyo y ánimo a través de las redes sociales: «Intentaré llegar a vuestros corazones igual que estáis llegando vosotros al mío. No es fácil encontrar las palabras adecuadas que expresen este dolor, como tampoco lo es encontrar consuelo. Agradezco los miles de mensajes de cariño hacia mi marido, es muy querido y admirado», comienza diciendo Noelia López emocionada por los mensajes que ha estado recibiendo todos estos días.

«También, los mensajes de compasión que estamos recibiendo mis hijas y yo. En los momentos de reflexión trato de leerlos uno a uno. Hay esposas en mi situación, hijas pequeñas sin su padre, hermanas que perdieron a sus hermanos… Es de admirar esta masiva respuesta para hacernos saber que le queréis y que no estamos solas.Habéis hecho de esta desgracia un recuerdo imborrable y lleno de amor hacia mi marido, padre de mis hijas», continúa.

Dedica unas palabras a sus hijas: «Algún día ellas verán esto y tomarán conciencia de lo grande que era su padre, no solo por su talento, también por su carisma y simpatía. A todos, familiares, amigos, conocidos y desconocidos. Gracias de corazón», decía orgullosa de su marido y padre de sus hijas.

Desde entonces, la mujer de José Antonio Reyes vive recluida en su casa, donde trata de asimilar su pérdida, recomponiéndose del dolor y buscando cómo encajar una noticia como esta para continuar con su vida. Por el momento, Noelia López ha optado por estar en su casa en compañía de sus hijas, Noelia y Triana, y bajo el amparo de su familia, que no la deja sola en estos duros momentos. Se refugia en casa y está recibiendo el apoyo de sus familiares y amigos

