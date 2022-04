Kiko Rivera sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones familiares en Punta Cana. Pero no todo ha sido estar en la tumbona o beber mojitos. Y es que el dj ha aceptado el reto de pinchar en la fiesta de la espuma que se ha celebrado en la piscina del hotel en el que se aloja junto a su mujer, Irene Rosales, y sus hijas, Ana y Carlota. Y todos los clientes del complejo hotelero se lo han pasado en grande.

La primera en dar la increíble noticia ha sido su mujer, que en bikini y metida en la piscina, ha compartido un vídeo de uno de los momentos de la fiesta. Kiko Rivera, vestido con una camisa y un pantalón corto del mismo tejido, ha estado un rato frente a un ordenador y una mesa de mezclas. No ha dejado de estar concentrado para sorprender a los clientes del hotel con las mejores canciones.

Este reto se le podría haber ofrecido a cambio de pasar una semana de vacaciones en el hotel junto a su familia. De hecho, Kiko Rivera e Irene Rosales han estado etiquetando al complejo hotelero cada día. La sevillana no ha dudado en mostrar su apoyo a su marido y ha compartido varios vídeos de la fiesta en la que el dj ha sido el centro de todas las miradas.

Kiko Rivera ejerce de dj en un hotel de Punta Cana

Está siendo un gran momento profesional para Kiko Rivera. No solo está llevando su manera de pinchar a otros puntos del mundo. Y es que está de celebración, ya que se cumplen 10 años desde sus inicios en la música. Eso le ha llevado a organizar un evento increíble para celebrarlo, en el que estará rodeado de grandes artistas, con los que mantiene una relación profesional, pero también personal.

Aunque está de viaje con su familia, Kiko volverá a la capital hispalense para preparar el concierto en el que celebrará sus años en la industria de la música. La cita será el 28 de abril en la discoteca Antique y le acompañarán Manuel Cortés Bollo, La Húngara, Dasoul, Juan Peña, Rebujitos, Rasel, Junio, Decai y muchos más.

Una buena etapa profesional, llena de eventos musicales

Él mismo ha querido rendirse un homenaje a sí mismo y ha recalcado todo lo que ha vivido estos años. Además, ha lanzado un ataque rotundo a los que no se han portado bien con él durante sus años en esta profesión: «Pues sí. He logrado una de mis metas y se la dedico a todos los que me han apoyado para conseguirla. Allá por el año 2012 nadie creía en mi, todos pensaban que era un capricho, que no llegaríamos muy lejos 🙃 A día de hoy llevamos 10 años en la industria de la música y siempre he sido el mismo y siempre seguiré siéndolo», ha empezado diciendo orgulloso.

No olvida las veces que se ha caído y que le hicieron más fuerte: «Me han rechazado mucho y hoy en día siguen haciéndolo, muchos de ellos considerándolos amigos y alguno de ellos serán tan falsos que le darán me gusta a la foto 🤪 otros sin dudarlo han colaborado conmigo y se han convertido en parte de mi familia de una manera u otra. Sin más ❤️ Gracias a cada uno de vosotros que me habéis apoyado durante estos 10 años! Vamos a por otros 10 ❤️❤️❤️❤️», ha terminado diciendo.

