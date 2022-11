Llega la navidad y con ella las reuniones de empresa. Si este fin de semana, la que se llevaba toda la atención era la de Unicorn, la productora de Fiesta, con la pillada de Alba Carrillo y Jorge Pérez. Ahora es la de los presentadores de Mediaset la que toma el protagonismo. Una cena de navidad que se repite cada año en las instalaciones de Fuencarral, en la que las estrellas de la cadena se reúnen para celebrar y brindar por todos los éxitos que atesoran.

Los reencuentros, las despedidas y las bienvenidas fueron la tónica general de la noche. Esta vez el sabor era bastante agridulce, ya que fue la última para su consejero delegado, Paolo Vasile. El italiano abandonará su puesto como CEO de Mediaset tras 23 años en el cargo el próximo 31 de diciembre y todos los presentadores quisieron homenajearlo como se merece. Todos menos uno.

Si hubo una ausencia comentada en la noche, esa fue la de Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores estrella de Telecinco, la cadena principal del grupo. El conductor de ‘Sálvame’ no pudo asistir a la velada, como así lo confirmaban los propios directivos. Según ha podido conocer SEMANA esta ausencia fue la comidilla de la cena, nadie entendía por qué el catalán no había asistido a la que sería la última cena de empresa en la que estaría Vasile, con el que siempre ha tenido una gran complicidad. Quien sí estuvo fue Santi Millán, Dani Martínez, Paula Echevarría, Lara Álvarez, Carme Chaparro, Jesús Vázquez, Emma García, Pedro Piqueras, Paz Padilla… ¡No faltó ninguno!

Esta última, además, compartió mesa con Adela González, su sustituta en Sálvame. La humorista respiraría aliviada cuando comprobó que no tendría que compartir mesa y mantel con sus antiguos compañeros. La noche de ayer suponía su vuelta a las instalaciones de Mediaset, después de abandonar abruptamente su puesto de presentadora a finales de enero. La expectación era total pero Paz supo salir muy bien del paso y quiso pasárselo bien. Tirando de su característico humor, inmortalizó la situación con una serie de stories en los que se la veía brindar con el equipo de Gol Talent y con la propia Adela. Muy cerca de ellas estaba la mesa 4, compuesta por las chicas de Sálvame, a la que se sumó Adela nada más terminar con los platos. En ella no faltaron las risas, las bromas y los chascarrillos, la tónica general del programa de las tardes. Carlota Corredera, Terelu Campos, María Patiño y Nuria Marín, la componían.

Y en el centro de la sala, la mesa que albergaba a las dos figuras más importantes. La de los dos jefes, El saliente y el entrante. Paolo quiso rodearse de los rostros que considera más importantes dentro del grupo. Entre ellos, Ana Rosa Quintana, que fue la única presentadora que asistió a la cena de ejecutivos que le organizó días antes el nuevo presidente del grupo, Borja Prado, en el Claustro del Museo del Prado. O Ana Terradillos, la conductora de Cuatro al día, que se sentó entre los dos directivos.

Junto a ellos, completando la escena, estaban Joaquín Prat, Toñi Moreno y la pareja formada por Christian Gálvez y Patricia Pardo. La presentadora de Déjate Querer no pudo reprimir su lado de reportera y grabó a los dos tortolitos: “Yo creo en el amor desde esta noche… Creo en el amor…Es posible, todo es posible, no me rindo”, decía con una sonrisa mientras los enfocaba. Una noche que dio para mucho y que sirvió para poner el broche de oro a las dos décadas que ha durado la hegemonía de Paolo Vasile.