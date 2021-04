Irma, la que fuera niñera en casa de Rocío Carrasco, demandó a Fidel Albiac por malos tratos a Rociíto, pero sus versiones han cambiado en el tiempo

Esta semana se publicaba en ‘La Razón’ la versión de Irma González sobre la denuncia que interpuso en octubre de 2002 contra Fidel Albiac por malos tratos. Según ha contado la exniñera en la actualidad, ha asegurado que “Antonio David nunca me pagó para que yo denunciara a Fidel”. Algo muy diferente a los papeles que ha enseñado Rocío Carrasco dando la versión de la que fuera su niñera durante en ese tiempo. Hay que recordar que Fidel Albiac también fue tachado de extorsionador, antes que de maltratador. «Fidel era un grano en el culo», dice Rociíto haciendo referencia a lo que él molestaba a Antonio David Flores.

Rocío Carrasco ha revelado que Irma le contó que Antonio David había intentado pagarle para ir contra ella

Rociíto habla de quién es Irma y qué ocurrió durante aquel año: «Irma es una chica que entra en mi casa en el año 1999. Entra para ayudarme con la casa y como tata de los niños. Un dúa viene a mi casa llorando y me dice ‘Rocío, te tengo que contar una cosa'». Según cuenta Rociíto, la que fuera su niñera le reveló que su exmarido había intentado «comprarla» para que hablara mal de Fidel Albiac. Yo le digo que si lo que me está contando es verdad, que vaya al notario para dar fe.

En dicha documentación que ha leído la propia Rociíto, ha podido verbalizar que la exniñera explicó en su momento que si Antonio David Flores le dijo que si «ella iba al programa ‘Tómbola’ se le entregaría una suma importante de dinero y que en el caso de que tuviera algún problema, su propio abogado le asesoraría«. Además, de que siempre «debía estar de parte de Antonio David, que iba a hacer lo posible para quitarle los niños a Rocío Carrasco». «Don José María Franco dijo a la compareciente que tenía que tenía que dejar la casa de Rocío Carrasco para poder contar en el programa ‘Tómbola’ lo que dijese Antonio David y también en el juzgado que llevaba la separación».

El terror que vivió Rociíto tras conocer ese episodio

Además, ha revelado que posteriormente cambiaron de opinión y le dijeron que mejor que no fuera a la televisión para tener más credibilidad ante el juez. Cuando Irma González le contó esto a Rociíto, asegura que «mi terror iba creciendo. Imagínate cómo estaba en mi casa. Estaba aterrorizada. Me doy cuenta que va a por todas y que va a por los niños y que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Tiene una actitud mafiosa. Es tener una persona acojonada todo el día, incluso con la gente que está en mi casa», revela. Rociíto cuenta que poco después de que Irma González le contara esto, dejó de trabajar con ella «no porque yo la eche, porque no lo hago», dice.

Según ha contado Rocío Carrasco, la niñera, condicionada por Antonio David Flores, incluso demandó a Fidel Albiac por malos tratos. «Tenía que ir a una revista y decir que Fidel me maltrata. En la revista dicen que no pueden sacar esto sin pruebas», dice. «Entonces esta mujer se va al Juzgado de Alcobendas y pone esta denuncia contra Fidel y a los dos horas la archivan porque no tiene ni pies ni cabeza, pero ya tenía la portada de que la niñera de Rocío Carrasco demanda a Fidel Albiac por maltrato», ha revelado Rociíto.

La impotencia de Rociíto el día que salió a la luz la demanda por malos tratos

Rociíto desvela qué ocurrió el día que salió a la luz esa demanda: «Yo estaba trabajando en prensa y veo que todo el mundo me miraba. Todo el mundo conocía a Fidel. No daban crédito a lo que estaban viendo y me ven llegar tranquila a trabajar. Yo veo que la gente me mira raro… y en un momento dado, creo que es Carmen, que me llamó a su despacho, y me dijo ‘mira Rocío hay esto’. Y me lo enseña. Imagínate…yo me pasé toda esa mañana llorando, pero de impotencia, de cómo se puede publicar semejante barbaridad, cómo se puede tener tan maldad«, confiesa.

Al ver lo que estaba ocurriendo, Rocío Carrasco se pone en contacto por teléfono: «Le digo ‘mira gordo que ha pasado’ y él me dice que me tranquilizara. Yo le dije que tenía que salir a decir que eso no era verdad. Fue entonces cuando me senté con Teresa y dije lo que me pareció conveniente», cuenta.

Irma González ha hablado durante estos días

Este testimonio dicta mucho de lo que ha contado Irma Gónzalez durante estos días en el mencionado medio de comunicación. «Yo en su día denuncié a Fidel por malos tratos a Rocío. Resulta que por un error en el proceso la demanda no se admitió. Él me puso después una querella criminal por atentar contra su imagen y honor. Fui absuelta varias veces. Le recomendaron que fuera por la vía civil y acabó retirando esa denuncia”, ha dicho Irma. «Quiero decir que Antonio David no me pagó 6.000 euros para que yo denunciara a Fidel. Nunca me pagó absolutamente nada y quiero dejarlo bien claro”, ha asegurado.