La pareja de actores, Nerea Garmendia y Jesús Olmedo, han puesto fin a su relación tras más de una década juntos. Ya ni se siguen en redes sociales

Han sido una de las parejas españolas más consolidadas del mundo del cine y ahora han puesto fin a su relación. Nerea Garmendia y Jesús Olmedo han roto después de más de una década juntos. La pareja de actores llevaba saliendo doce años y a pesar de que la ruptura se produjo a principios de año no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz la noticia. De hecho, incluso han protagonizado una ruptura virtual ya que ni siquiera se siguen en las redes sociales.

Una tercera persona habría sido el motivo de la ruptura

La pareja de actores se enamoró en 2008, cuando ella participaba en ‘Los hombres de Paco’ y él en ‘Hospital Central’. Tal y como adelanta ‘Hola’, Nerea y Jesús no han pasado el confinamiento juntos, ya que su ruptura se produjo en el mes de febrero. Han sido muy discretos durante su relación y ahora tras su separación, por este motivo la noticia ha trascendido meses después de que se produjera. El motivo de la ruptura habría sido por una tercera persona, aunque se desconoce si por parte de ella o de él.

Fue a finales del año pasado cuando la pareja compartió la última imagen juntos. Desde entonces ni rastro el uno del otro en sus perfiles de las redes sociales. Es tal el asunto que de hecho incluso han eliminado todas las imágenes que tenían y que aparecían juntos, lo que podría dar a entender que no ha sido una ruptura amistosa y que la pareja ha decidido tomar caminos separados sin querer saber el uno del otro.

Nerea Garmendia celebra su «primer año de vida»

A pesar de que ha salido a la luz esta noticia, de momento ninguno de los dos protagonistas ha querido hablar sobre el tema ni hacer ninguna declaración confirmando esta inesperada ruptura. Esta noticia se conoce justo cuando se cumple un año de una de las experiencias más traumáticas de Nerea Garmendia, tal y como ella misma lo ha confesado a través de las redes sociales. Y es que la actriz ha confesado que hace un año que «volvía a nacer».

«Hoy hace un año que volví a nacer. Afortunadamente todo quedó en un susto pero casi no lo cuento. Y quiero contarlo porque hay un antes y un después en mi vida y hoy celebro el primer cumpleaños de mi segunda vida 😌», anunciaba junto a una fotografía en la que aparecía en una cama de hospital. A pesar de que no ha querido decir de qué se trataba el asunto médico que la llevó a estar al borde de la muerte, sí que ha querido comentar su experiencia: «Yo soy de las que cuando vivo situaciones extremas sólo pienso en reponerme lo antes posible y volver a comerme el mundo», seguía escribiendo.

Y añadía lo siguiente: «Pero hay momentos en los que hay que frenar, pensar, analizar y quedarse con el mensaje que nos manda la vida, el destino, el universo, o lo que cada uno considere, y este ha sido uno de ellos. Por eso quiero y siento que debo compartirlo con vosotros porque no creo que sea la única que viva a tumba abierta. Y vivir a tumba abierta también significa pararse a respirar, reflexionar y evolucionar. He pasado un año lleno de momentos bonitos pero sobretodo momentos duros. Muy duros (sin incluir el mundo covid19)».

Las palabras de la actriz tras desvelar su traumático año

Posteriormente, Nerea Garmendia ha querido reflexionar sobre todo lo que ha aprendido en este último año: «Gracias a ellos he aprendido que hay puertas que se cierran y otras que se abren. Que la gente va y viene y que sólo permanecerá a tu lado quien te quiera bien. He aprendido que soy de las que vive, lucha y ama, hasta que la vida se rompa. Pero que si se rompe es importante pegarla con un pegamento que dejará cicatriz pero también enseñanza. He aprendido que soy capaz de perdonar lo imperdonable, y que en ocasiones, un silencio vale más que mil palabras. He aprendido que prefiero ser feliz que tener razón. He aprendido que en lo bueno y en lo malo es cuando se conoce a las personas, y que de lo malo siempre se aprende algo bueno. He aprendido que quien no te aporta es mejor apartar». Todas estas palabras podrían tener un doble significado y ser una pullita para el que ha sido su pareja durante más de una década.

«Y que la familia es la que tú eliges. Y yo en eso tengo familia numerosa y de calidad (soy muy afortunada). He aprendido que debo dar las gracias a todas las personas que se han cruzado en mi vida. A las que me han hecho bien por hacerme feliz y a las que me han hecho mal por ayudarme a crecer. Yo también tengo días de mierda, no todo en mi vida es happy flower. Pero los momentos tristes me los guardo para mi intimidad y los momentos de risoterapia los seguiré compartiendo con vosotros…», sentenciaba en su publicación.