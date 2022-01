Rocío Flores ha acudido este lunes al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para explicar cómo está la situación familiar tras la confirmación de la relación entre su padre, Antonio David Flores, y Marta Riesco. Pues bien, ha asegurado que está en pleno proceso para asimilar todo lo que está ocurriendo. De su amistad con la periodista no ha querido ahondar mucho, pero tiene claro algo.

Y es que la hija de Antonio David no quiere hablar por ahora con la periodista: «Ella respetará mis tiempos y yo respetaré muchas cosas. No quiero tener ahora mismo una conversación con Marta Riesco, pero no porque tenga nada en contra de ella, sino porque no puedo ahora», ha declardo rotunda Rocío Flores.

La joven no tiene ahora la necesidad de hablar nada con la periodista. Tal y como ella misma ha confesado, está en un proceso de asimilar todo lo que está ocurriendo, pero que eso no le lleva a dejar de hablar con su padre, con el que habla cada día. Rocío Flores ahora espera dejar en stand by la relación que mantenía con Marta Riesco a la espera de ver cómo va sucediendo todo.

Rocío Flores no quiere tener una conversación con Marta Riesco

Hace unos días quiso dar su opinión sobre la relación de Marta con su padre. «Respeto a Marta como profesional, siempre le he estado muy agradecida, porque fue de las pocas personas en el medio, que dio la cara por mí. Me ayudó mucho a saber gestionar todo esto. Ella lo sabe, no es una cosa nueva», empezaba diciendo la joven tras escuchar a Marta Riesco confirmar que estaba enamorada de Antonio David Flores.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco recibió el apoyo de la periodista cuando fue contratada por ‘El programa de Ana Rosa’ y eso lo reconocía Rocío: «Estaré eternamente agradecida a ella por esa parte. Somos compañeras, sí que es verdad que tenemos una amistad. Ella me respeta los tiempos que considere marcarme y yo la respeto a ella», declaraba. Esto parece indicar que una vez que lo asimile, podrán volver a presumir de relación de amistad, pero con el paso del tiempo.

Ahora toca respetar los tiempo de la hija de Antonio David

Rocío Flores solo quiere que todo el mundo sea feliz: «Respeto que ella busque su felicidad, respeto que mi padre busque su felicidad. No tengo nada en contra de ti y te respeto. Mi opinión personal me la guardo. No tengo nada en contra de ti, te respeto. No es que me haga gracia, pero no quiero meterme en la vida de él ni de ella. No quiero cruzar esa línea», terminaba diciendo tajante.

Marta Riesco aclara su relación con Rocío Flores

Marta Riesco también tenía algo que decir de Rocío Flores: «Se están diciendo cosas como que somos amigas íntimas, íntimas, íntimas… No, somos amigas, lo considero así, hablo por mí, que Rocío diga lo que quiera… A mí ella me conmovió desde el minuto uno que llegó aquí. Hemos tenido una relación que entre nosotras queda. Te brindo mi mano, sabes que lo que necesites, aquí estoy. No considero que haya hecho algo que esté mal. Estoy conmovida por lo que ha pasado y respeto el dolor de todos, pero no es mi tema», reconoció.