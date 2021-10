Natalia Ferviú rompe a llorar al hablar de sus primeros meses como mamá primeriza

Natalia Ferviú luchó mucho por convertirse en madre, pero este sueño ya lo ha cumplido. Eso sí, sigue con las emociones a flor de piel y es que la televisiva estilista no puede contener las lágrimas cuando le preguntan sobre su hijo y abordar unas respuestas que le remueven lo más profundo de su ser: “Acabo de salir de mi baja de maternidad. Es que mira, me pongo a llorar incluso. La maternidad me ha mejorado la vida, es que mira, no puedo, estoy todavía con la hormona loca”, confiesa tratando de contener el llanto Natalia Ferviú, que el pasado 23 de julio se convirtió en madre por primera vez y aún trata de ajustar su vida y su rutina a las nuevas exigencias del guion.

Y es que ahora se haya centrado en el cuidado de su hijo, quizá el proyecto en el que más ilusiones haya depositado, se resiste a ser tan solo madre. Natalia Ferviú tiene muy claro que ahora que ha terminado su baja por maternidad quiere regresar con fuerza al trabajo: “Me gustaría dedicarme a la crianza y compatibilizarlo con mi trabajo, que se puede, sí, se puede”, deja claro la estilista, que quiere defender la conciliación familiar, eso sí, siempre y cuando den facilidades para que esto se produzca sin que sea un sacrificio sobrehumano para la mujer.

Vea el vídeo para conocer cómo afronta Natalia Ferviú esta nueva etapa de su vida con un bebé como protagonista, más allá de la emoción y las lágrimas que inundan sus ojos cuando trata esta cuestión ante las cámaras. ¡Dale al play y descubre qué se trae entre manos la estilista!