Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, investigado por presunto secuestro y tortura

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Sant-Germain, equipo de la primera división de fútbol de la Liga francesa, puede tener que enfrentarse a la justicia próximamente. Tres juzgados de instrucción de París estudiaran una denuncia por un supuesto delito de secuestros y torturas. Las acusaciones se han realizado por un empresario de origen francés y argelino con muchos negocios y renombre en Oriente Medio, Tayeb Benabderrahmane. Para entender qué ha sucedido habría que remontarse hace años, cerca del 2020, cuando este tendría en su poder documentos con información sensible del presidente. Al parecer, esos papeles pondrían entredicho su papel dentro del club francés y en la elección de Katar como sede del Mundial y presuntas irregularidades que se cometieron como en el reparto de los derechos televisivos del mismo.

Los abogados de la defensa han mostrado su conformidad con este nuevo paso en el proceso judicial que dio inició en 2022. Los medios franceses, tal como 'L'Equipe', son los que han desvelado este proceso y los que recogen sus declaraciones. Puntualizan que, de momento, solo es una denuncia lo que se ha formalizado. Esto se trataría de tan solo una investigación: "Estamos muy contentos de que la denuncia de esta historia sea finalmente objeto de una investigación". Benabderrahmane aclara que Al-Khelaifi sería presuntamente el principal representante de una trama que buscaría que no hablara. Cuando se enteró de lo que sabía fue cuando, al parecer, se habría producido el secuestro y torturas en Qatar, país donde tienen ambos gran influencia y del que son originarios.

De momento, ni el equipo ni él se han pronunciado al respecto, por lo que solo queda esperar los resultados de esta acción. Este caso se suma a la gran lista de escándalos en los que el mundo del fútbol y sus protagonistas se están viendo envueltos. Durante los últimos meses ha sido el futbolista Dani Alves, que se encontraba en Brasil jugando, el que ha ocupado todas las portadas. Tiene ahora que hacer frente a un proceso judicial, este en España, tras ingresar en prisión provisional en la cárcel barcelonesa de Brians 2 por una denuncia por supuesta agresión sexual en una discoteca de esa ciudad. La consistente declaración de la victima, las diferentes versiones que este ha dado y ciertas pruebas han provocado que no esté en libertad, al menos todavía, y tenga que esperar el proceso en una celda.

Achraf Hakimi, jugador del PSG, investigado por una presunta violación

El escándalo en el que se ha visto envuelto Nasser Al-Khelaifi no es el único frente judicial que tiene abierto el Paris Sant-Germain F.C. Hace tan solo un día se conocía el comienzo de otra investigación que afectaba a uno de sus grandes y actuales fichajes. Achraf Hakimi, defensa del equipo y marido de la actriz Hiba Abouk, será investigado por una presunta violación. En este caso, aunque no habría una denuncia como tal, sí que la joven de 23 años que lo señala en París ante la policía ha dejado claro que habría sido "violada".

'Le Parisien' ha conocido que es la fiscalía quien se ha hecho cargo del caso y de ahí que haya saltado a la esfera pública. Antes de que llegara a los medios la noticia, el jugador estuvo presente en la Gala The Best FIFA Football Awards en la Salle Pleyel solo. La actriz prefirió en esta ocasión no aparecer en público junto a él en una noche en la que el equipo de su marido se llevó un galardón. Ambas investigaciones, aún incipientes, deben seguir su curso para esclarecer qué ha sucedido.