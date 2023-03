No todos los días son como nos gustaría que fueran. Hay días que por lo que sea, todo nos sale mal y no vemos el lado positivo por ningún lado. Tan solo estamos deseando que termine y que empiece uno nuevo en el que salga el sol de nuevo. Eso es precisamente lo que ha pensado Nagore Robles, que se ha enfrentado a un fatídico lunes. La presentadora no ha comenzado la semana con buen pie y así lo ha hecho saber a sus seguidores a través de Instagram. Siempre se ha mostrado muy sincera e incluso si ha tenido que llorar y mostrar sus emociones ante ellos, lo ha hecho. Nagore es transparente y humana, por lo que al igual que al resto, también tiene días en los que prefiere haberse quedado en la cama todo el día. Como el de este lunes.

Nagore Robles ha compartido qué le ocurría: "Hoy he tenido un día fatal. Me desperté a las 4 de la mañana. Me dolían las piernas del esfuerzo que estoy haciendo por la próxima carrera y mi mente no podía parar pensando en mil cosas a la vez", comenzaba diciendo. Y añadía: "Me desperté agotada y torcida, además llegué tarde y nerviosa a ver una casa (sigo de búsqueda) y la de la inmobiliaria me había dejado tirada, así que tuve que esperarla para ver encima una casa horrible y súper sucia. Luego me equivoqué con otra cosa y, según llegué a casa me eché a llorar. Lo necesitaba porque iba a explotar", continuaba explicando.

Nagore Robles confiesa que no ha pasado por su mejor día

Sin embargo, con el paso de las horas, las cosas no han ido a mejor para Nagore Robles: "Y la tarde ha ido a peor. Os lo aseguro. Hoy no era mi día pero prefiero estar callada y ver una serie que me distraiga porque hoy solo podía entrar en bucle y descansar peor. Así que mañana más, solo espero que mejor", sentenciaba a través de una historia en su perfil de Instagram. Eso sí, ha querido preocuparse también por el día de sus más de millón de seguidores y les ha preguntado: "¿Qué tal tu día?".

Nagore Robles no está pasando por su mejor momento. Tras su confesión, ha compartido otra instantánea en la que se puede leer: "Los malos momentos también se cansan y se van". A pesar del delicado instante por el que está atravesando, se muestra positiva y muy optimista de cara a un futuro, que tiene cargado de proyectos.

La colaboradora tuvo que despedirse antes de tiempo de 'Pesadilla en el paraíso'

La presentadora se ha convertido en uno de los rostros más queridos de Telecinco. Sin embargo, ahora está un tiempo alejada de la televisión tras dar por finalizada su aventura como presentadora en la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso'. Una edición que no cosechó grandes datos de audiencia y que hizo que se acelerara su final para dar paso a una nueva de 'Supervivientes'. Nagore lo pasó en grande durante su aventura en Jimena de la Frontera pero tuvo que decir adiós antes de tiempo. Algo que también está en stand-by es su vídeo podcast con Alba Carrillo para MTMAD. El último capítulo que compartieron fue hace casi un mes, el pasado 14 de febrero, con Marta López Álamo como invitada de excepción. Desde entonces, no han vuelto a compartir contenido.