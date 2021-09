Nagore Robles no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Por este motivo, y sabiendo que es un personaje público, ha querido dar visibilidad a que no siempre la vida es color de rosa. A pesar de que siempre se muestra muy discreta, en esta ocasión ha revelado el duro momento que está atravesando y el difícil estado en el que se ha visto en las últimas semanas. Tal y como la presentadora ha confesado, lleva un tiempo disimulando y vendiendo que está todo bien, algo que no es así. Por este motivo, ha querido hacer un ejercicio de sinceridad y confesar su verdadero estado de ánimo.

La presentadora ha revelado su verdadero estado de ánimo

Ha sido a través de su perfil de Instagram donde Nagore Robles ha confesado la verdad sobre su estado: «No me gusta mentir, se me da genial la verdad, llevo aparentando y mi ocultando mi estado anímico mucho tiempo; pero me siento mal si lo hago. Creo que ya no necesito esconderme, ya no tengo que mostrar lo que no soy», ha comenzado diciendo. A pesar de que está triunfando con su programa ‘Sobreviviré’ y su relación con Sandra Barneda está en su mejor momento, para la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ su estado anímico no está atravesando un buen momento.

Nagore Robles ha revelado que esta semana ha sido de las más duras. Hasta tal punto que incluso ha llegado a petar: «Esta semana he petado, tuve ansiedad, muchos nervios, he tenido varías reuniones que no me han dejado pegar ojo tres noches seguidas, lloré mucho una tarde entera, suerte que tenía terapia ese mismo día». A pesar de que han sido unos días muy duros para ella, este viernes se encuentra mucho más estable: «Hoy estoy tranquila aunque mi estado no depende de mis planes».

La pareja de Sandra Barneda siempre se ha mostrado muy optimista. Incluso en los instantes más difíciles. Algo que ha vuelto a hacer ahora, que está luchando por encontrarse mejor y salir de este punto en el que se encuentra. «La vida es así, y yo siempre miro todo con positividad; aunque sean unos días complicados. La exigencia no es buena, y la perfección no existe. Esa es la realidad, y otra cosa es instagram. Besos hemos@s, entro en otra reunión 👐🏼».

El mensaje de apoyo de Toñi Moreno a Nagore Robles

Ha recibido el cariño de muchos internautas, pero ha llamado especial atención el mensaje que le ha dejado Toñi Moreno: «No somos súper mujeres… somos mujeres fuertes pero tenemos derecho a rompernos. Y a llorar. Yo lloro mucho y contigo lo he hecho muchas veces. Estoy aquí amiga , para lo que necesites … como siempre. Tq», eran sus palabras. Sin lugar a dudas, Toñi y Nagore mantienen una excelente relación de amistad.