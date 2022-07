‘Supervivientes‘ ya ha comenzado su recta final. Todos estos meses han estado repletos de emociones, sentimientos y nervios a flor de piel. En ediciones anteriores siempre se ha dicho que todo se magnifica en la isla y que, al igual que en otros realities, las cámaras «desaparecen» y te olvidas de ellas por lo que hablas con soltura de tu vida más personal. Esto es lo que le ha ocurrido a Nacho Palau, que durante las últimas semanas ha revelado que desde hace un año tiene nueva pareja, un chico que se llama Christian. «Es una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho. Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él”, confesó. Ahora, el concursante cree que Miguel Bosé podría estar celoso por esta nueva relación del que fue su pareja durante tantos años.

Nacho Palau y Marta Peñate han hablado de este nuevo romance que ha copado cientos de titulares y horas de televisión. «¿Cristian habrá flipado cuando dijiste su nombre, no?», le preguntaba Marta. «Totalmente. No creo que se haya cabreado, pero hostias…habrá flipado en colores. Pero es lo que hay… yo me siento tan bien. No es como salir del armario, pero es la primera vez que hablo de que estoy con alguien, de que echo de menos a alguien», aseguraba Nacho Palau.

«A ver fuera cómo ha sentado…», comentaba Marta Peñate dejando claro a quien se refería con esas palabras. «A lo mejor si Miguel está en Madrid van a preguntarle«, suponía Nacho Palau. «¿Crees que estará celoso?», decía la superviviente. «Sí, es posible que sí, son muchos años viviendo juntos…», le respondía su compañera. Una declaración que promete dar mucho de que hablar.

De momento, Miguel Bosé no se ha pronunciado al respecto. Durante todo el concurso del que fuera su pareja, al que después incluso ha visto en los juzgados, no ha dejado constancia de que esté siguiendo de cerca su supervivencia en Honduras. Por lo que no sería de extrañar que tampoco se pronunciara sobre esto, ya que él siempre se ha mostrado muy celoso de su vida sentimental. Por su parte, Nacho Palau se ha abierto en cuerpo y alma durante su estancia en los Cayos Cochinos.

«Se llama Cristian y está con mi madre y con mis hijos. Se lo merece, lo echo de menos cada día que he estado aquí. He salido del armario en televisión«, le dijo hace unos días a Ana Luque, dando nuevos detalles de su pareja. «Es mi salida del armario televisiva porque estuve con Miguel pero no se supo hasta que ya habíamos roto y empezado con batallas legales», le explicaba a la concursante, que estaba muy al tanto de todo lo ocurrido.