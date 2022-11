La noticia del embarazo de Zayra Gutiérrez ha sido una de las grandes sorpresas del corazón. La hija de Guti y Arancha de Benito se convertirá por primera vez en madre con 22 años, fruto de su relación con su novio, Miki Mejías. La felicidad de la familia es máxima, tal y como ha revelado la propia joven. Hasta ahora hemos conocido que sus padres están «muy contentos», pero no conocíamos la reacción de la mujer del exfutbolista. No se pierda el vídeo para ver su respuesta sobre la llegada del nuevo bebé al clan.

Vídeo: Europa Press

«Ella sabe que cuenta conmigo siempre y más que tengo un bebé de dos años y va a ser todo muy parejo hasta con la ropita», ha explicado la presentadora, haciendo referencia a los hijos que tiene con el que fuera jugador del Real Madrid, Enzo (9) y Romeo (2), que pronto tendrán en el bebé de Zayra un sobrino y un nuevo compañero de juegos.

«Es un abuelo que está muy bueno», dice Romina Belluscio

Romina Belluscio ha respondido sobre una posible discusión entre Guti y su hija al conocer su embarazo. «Zayra no vive con nosotros así que eso no pudo pasar», ha sentenciado, negando así que su marido echara de su casa a su hija. Lo cierto es que Guti va a convertirse en abuelo con tan solo 46 años, y su mujer piensa que va a ser un abuelo de muy buen ver: «Yo solo sé que es un abuelo que está muy bueno».

Zayra está embarazada de 17 semanas, según revela la ecografía que ha compartido en sus rede sociales. La joven y Miki Mejías serán padres la próxima primavera y, de momento, están disfrutando de esta nueva etapa en la que Zayra está teniendo muchos antojos. «Ahora me hace ir a por caprichos todos los días cuando vuelvo del trabajo», dice el futuro padre. Por su parte, Arantxa de Benito no oculta que está muy ilusionada ante la idea de convertirse en abuela: «Que nazca sano, que tenga un embarazo feliz y que sean muy felices».

«Estoy feliz por la persona que he elegido, que es lo más importante. Estamos muy enamorados», admite Zayra Gutiérrez

La hija de Arancha de Benito y Guti anunció que será mamá por primera vez a los 22 años en su perfil de Instagram. «Queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora», escribía en las redes con una foto en la que lucía su incipiente barriguita.

«Me apetece mucho y estoy feliz por la persona que he elegido, que es lo más importante. Estamos muy enamorados», ha destacado la joven. «No he podido elegir al mejor padre porque no lo hay. Me cuida todos los días. Ya me cuidaba antes. ¡Imagínate ahora!». Hasta el momento no siente ningún tipo de molestias y se encuentra de maravilla: «He tenido mucha suerte en esto».