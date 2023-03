Última Hora: Muere Laura Valenzuela a los 92 años

Tristes noticias para el mundo de la interpretación y del entretenimiento. La veterana presentadora de televisión ha fallecido Laura Valenzuela a los 92 años de edad en hospital La Princesa, en Madrid, donde se encontraba ingresada tras un bache de salud del que no ha podido recuperarse. Quien no se ha separado de ella hasta su último aliento ha sido su única hija, Lara Dibildos, fruto de su matrimonio con José Luis Dibildos. Ella ha sido su gran apoyo desde que en 2012 decidiera abandonar la vida pública y retirarse de la televisión. La también actriz celebraba hace unos días el 16 cumpleaños de su hijo sin imaginarse el peor de los presagios: la muerte de su madre.

La actriz confirmaba el delicado estado de salud de su madre

Laura Valenzuela ha fallecido en el hospital de la Princesa en Madrid tras varios días ingresada. Tras su fallecimiento, los restos mortales han sido trasladados hasta el tanatorio San Isidro donde se abrirá la capilla ardiente a partir de las 21.00 horas de este mismo viernes 17 de marzo.

Durante los últimos días, la preocupación sobre su estado de salud era palpable e incluso su hija, Lara Dibildos, ya confirmaba que se encontraba "muy malita" pero que estaría luchando hasta el final. Y efectivamente, así ha sido. Un ingreso que llegaba unos días después de otro en el hospital San Rafael de Madrid, tras contraer una infección de la que no han sido revelados muchos más detalles. Llegó al centro médico indispuesta y con algunos grados de fiebre de más y tras varios días ingresada, el pasado domingo 5 de marzo recibía el alta hospitalaria, tal y como adelantaba 'El Español'. Tras su regreso a casa, se mantuvo unos días estable y con total normalidad. Sin embargo, un nuevo achaque de salud hizo que tuviera que regresar al centro médico en el que este mismo viernes perdía la vida.

Hace unos días, Lara Dibildos se sentaba en un plató y hablaba sobre el estado de salud de su madre

El pasado 5 de marzo, era Lara Dibildos quien daba la última hora sobre el estado de salud de su madre. Lara se sentaba hace escasos días en el plató 'Fiesta' y aseguraba que su madre "acaba de cumplir 92 años y está bien". Además, reconocía que su progenitora vivía de puertas para adentro, muy arropada por la familia. "Ahora no sale de casa, las reuniones las hacemos en casa", aseguraba.

Durante los últimos años, Laura Valenzuela ha sufrido diferentes contratiempos de salud, lo que ha convertido a Lara en la portavoz sobre su progenitora para aclarar su estado de salud durante todo este tiempo. En 2021 sufrió una hipoglucemia. “Ha sido un susto, pero ya está. La recuperaron ha sido enseguida y está perfecta ahora. Está con la paliza de la ambulancia, pero está muy bien. Dando gracias", afirmaba su hija entonces. También desmintió el año pasado que estuviera ingresada en una residencia. “No sé quién me ha dicho que había estado en un centro de mayores, que no habría pasado nada, pero ya te digo que no es verdad”.

Laura Valenzuela se mudó durante sus últimos años a una casa más cerca a la de Lara Dibildos

Desde que abandonara la vida pública, la veterana actriz se ha mantenido al margen del foco mediático y son contadas las ocasiones en las que ha aparecido públicamente. Durante este tiempo, ha vivido una vida muy tranquila, con cuidados profesionales y el cariño de su familia, sobre todo su hija y sus nietos, que ahora lloran su muerte. Los últimos años de Laura Valenzuela tuvieron lugar en una residencia cercana al domicilio de su hija, que se vieron obligados a alquilar. Un hecho que tuvo lugar durante la pandemia, ya que el que ha sido su hogar durante toda su vida tiene escaleras y se había caído en alguna ocasión. "Se fue a la casa de al lado, alquilada, sin escaleras hasta que pasó la cuarentena, pasó lo que pasó y decidimos que ya había sido mucho tiempo separados y que queríamos estar juntos”, afirmaba su hija.