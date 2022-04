Cinco años después de la muerte de su madre, la actriz Terele Pávez, su hijo Carolo Ruiz ha fallecido a los 49 años. Así lo han anunciado desde el perfil oficial de los Premios Pávez, a sus 49 años. «Hoy es un día muy triste”, anuncia la entidad. “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Carolo Ruiz, hijo de nuestra querida madrina Terele Pávez. Desde los Premios Pávez queremos destacar la gran disposición y compromiso que siempre tuvo con nuestra organización y con nuestra ciudad Talavera de la Reina. Echaremos de menos su calor, su generosidad, amabilidad, cariño y toda la energía que desprendía hacia este humilde festival. ¡Buen viaje compañero!”.

Una de las primeras personas en lamentar su fallecimiento ha sido Santiago Segura. El director, actor, guionista y productor de cine le dedica unas bonitas palabras en las redes sociales. «Carolo, el hijo de Terele, ha fallecido», arranca diciendo en su perfil de Instagram. «Esas bofetadas que te da la vida con la mano abierta, con fuerza, como diciendo, -no estés tan tranquilo chato, que esto es así-. Y te quedas con cara de gilipollas, porque Carolo era de las personas más amables y dulces con las que uno se puede encontrar … y tenía 49 años».

«El dolor que le causó separarse de su madre era algo que cargaba», asegura Santiago Segura

«Adoraba a su madre, y ella a él. Esa devoción del uno por el otro era envidiable. Esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere, porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… que relación puede superar la conexión madre e hijo?», continúa. «Carolo era fan del Barça. Carolo echaba una mano en todo lo que podía a todo el mundo, intentaba ayudar a los demás, bien fuese a un amigo o a una ONG. Pero el dolor que le causó separarse de su madre era algo que cargaba. Algo que solo él podía dimensionar».

«No nos hemos podido despedir Carolo, te has ido de manera totalmente brusca, y al menos para mi, totalmente inesperada. Dejas desolación entre tus amigos porque te hacías querer. Ahora ya estarás con tu madre, pienso, para darle algo de poesía a una situación deprimente, para no estar totalmente hundido con un acontecimiento tan dramático como sin sentido. DEP», concluye Segura.

Teresa Marta Ruiz Penella, verdadero nombre de Terele Pávez, era nieta y bisnieta de los afamados compositores Manuel Penella Moreno y Manuel Penella Raga. Además era hermana de las también actrices Enma Penella, fallecida en 2017, protagonista de ‘Aquí no hay quien viva’, y Elisa Montés, de 82 años, que lleva años retirada. Es tía también de Emma Ozores. Era hija del diputado de la CEDA durante la Segunda República Ramón Ruiz Alonso y de Magdalena Penella y debutó en el cine con solo 12 años. Su muerte, el 21 de octubre de 2021, como consecuencia de un derrame cerebral, conmocionó al mundo de las artes escénicas, donde era querida y respetada.

Debutó en el cine siendo apenas una niña, con 12 años, en Novio a la vista, dirigida por Luis García Berlanga, tras la cual intervendría en otro filme, en 1959, Tenemos 18 años, de Jesús Franco. Su apellido artístico procedía del segundo de su abuela materna, Emma Silva Pávez, de origen chileno, y que utilizó para diferenciarse de sus hermanas. Ella era la más pequeña de las tres actrices, que solo coincidieron en el celuloide en una ocasión, La cuarta ventana, filme de Julio Coll, de 1963.

Terele Pávez ganó premio Goya en 2014 como mejor actriz de reparto en la película Las brujas de Zugarramurdi, dirigida por Álex de la Iglesia, el director que revitalizó en su carrera después de años en el olvido y que precisamente le dio su último papel en el cine en ‘El bar’. Para la artista, ganar la estatuilla fue todo un honor, ya que también lo había ganado su hermana Emma.

Conocido por el gremio de actores, pero discreto de cara al público, Carolo Ruiz mantenía un vínculo muy estrecho con su madre. Tras su muerte, el actor se mostró agradecido por las muestras de cariño recibidas de amigos y compañeros y que le hicieron sentir «desbordado» de amor. Entonces aseguraba haber dicho adiós a la persona «más asombrosa» que le «ha llenado de amor para diez vidas».

«Ella fue un caos capaz de generar un parque de atracciones», decía Carolo de su madre, Terele Pávez

«Me siento totalmente privilegiado de haber compartido 44 años de haber compartido su vida», decía. Semanas después de la muerte de la actriz, que nos dejó a los 78 años, publicó varios vídeos en las redes en los que se le veía destrozado por su marcha y contaba las emociones que sentía ante la pérdida de su madre. «Ella fue un caos capaz de generar un parque de atracciones. Es inexplicable. ¿De verdad he tenido esta madre? Me lo creo porque lo he vivido», explicaba a los medios a la entrada del tanatorio de San Isidro, donde se dio el último adiós a la intérprete.

«Fue una cosa muy rápida, yo estaba en mi cuarto y en un momento dado la vi caída del sofá. Empezaba a paralizarse y no era un resbalón normal. Hablaba raro, se le estaba paralizando la cara», relataba sobre el derrame que acabó con la vida de su madre. Al verla así, Carolo la llevó enseguida al madrileño Hospital de La Paz, donde ya nada podrían hacer por ella, y falleció poco después.

