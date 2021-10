Laura Matamoros se muda de casa, tal y como reveló SEMANA en exclusiva. La influencer cambiará completamente la decoración y ahora vende sus muebles.

Laura Matamoros de nuevo ha cumplido el mismo patrón que con su hijo mayor. La influencer se muda a una nueva casa justo antes de convertirse en madre por segunda vez, todo un reto que la mantiene alejada de sus redes sociales. Tal y como te contamos hace algún tiempo en SEMANA, la joven estaba inmersa en la búsqueda de un inmueble con mayores dimensiones que el piso en el que reside ahora y parece que lo ha encontrado. Así lo ha confirmado ella misma este martes. «Estoy viendo cosas para mi nueva casa. La verdad es que estoy súper ilusionada porque empiezo de cero, vamos a decorar una casa entera porque no me caben los muebles. Es una gran faena pero son muebles hechos a medida y la distribución de la otra casa no tiene nada que ver. No sé qué hacer con mis muebles (…) Si estáis interesados, escribidme», ha dicho la prescriptora de moda. Si bien todavía no están subidos a ninguna plataforma de venta, Laura ya se ha puesto manos a la obra, pues quiere dar salida cuanto antes a su mobiliario.

En SEMANA te mostramos cómo es el salón del que se quiere despedir, una estancia que, por cierto, fue decorada por una empresa de interiorismo hace exactamente dos años. Laura Matamoros entonces se dejó asesorar y, además de comprar muebles nuevos, también aportó algunos suyos, mezcla que resultó ser un éxito. La empresa con la que trabajó mano a mano reveló que el trabajo había sido impecable y que Laura era una clienta genial, no obstante, varias de estas piezas no cuadran en su nueva vida. Aunque la vivienda a la que se mudarán próximamente cuenta con muchísimo espacio, lo cierto es que hay algunas piezas que son demasiado grandes, por lo que no es tan fácil encajarlas. Ejemplo de ello su característico sofá verde de terciopelo que tantas veces ha aparecido en su perfil de Instagram. Son muebles de calidad, poseen un gran diseño y, además, han sido testigo de grandes momentos de la vida de Laura, tres características que podrían convencer a más de un comprador.

Laura Matamoros se deshace de sus muebles

Laura Matamoros se despide así del mobiliario que tan práctico le ha resultado los últimos años. La influencer no es la primera vez que pone a la venta algunos de sus enseres, pues cabe señalar que en numerosas ocasiones ha compartido prendas que ya no se ponía. Estos mercadillos han resultado ser un éxito, lo que hace pensar que alguno del casi millón de seguidores que posee querría hacerse con sus pertenencias. Todavía se desconoce el precio de venta, eso sí, nadie duda de que muy pronto ella misma dará noticias. Además del salón en el que hay un comedor con tintes orientales y sillas de terciopelo, Laura Matamoros tiene más estancias disponibles. Aunque la habitación de su hijo mayor fue redecorada hace solo algunos meses, Laura ya ha anunciado que nada tiene cabida en su nueva casa, por lo que su composición infantil también estará a la venta. A continuación te mostramos rincones de la casa que dejará de alquilar.