Vicky Martín Berrocal ha revelado el problema con las horas que tiene desde que vive en Portugal y tiene que viajar a España.

El verano pasado, Vicky Martín Berrocal decidió marcharse al país vecino por amor. La diseñadora se mudó a Lisboa junto a su pareja, el empresario Joao Viegas. Desde entonces, ha vivido a caballo entre Portugal y Sevilla, donde trabaja habitualmente tanto por su marca de ropa, ‘Victoria’, como por su faceta como colaboradora en ‘El show de Bertín’, en Canal Sur, al que acude semanalmente. Son continuos los viajes que tiene que hacer casi todas las semanas y a pesar de hacerlo de manera continuada, todavía se enfrenta a un problema que por mucho tiempo que pase no logra solucionar: su lío con las horas.

A Vicky Martín Berrocal le juega una mala pasada el cambio horario

Hay que recordar que en el país vecino, en Portugal, es una hora menos que en España y a pesar de que Vicky está acostumbrada a viajar, todavía se hace un lío con las horas y se enfrenta a problemas como el de hoy: que se queda unas horas «tirada» en el aeropuerto. Así mismo lo ha contado la propia diseñadora a través de sus Stories al llegar al aeropuerto y ver que todavía le quedaba más tiempo del que él tenía previsto en su viaje. «¿Queréis que os cuente lo que me ha pasado? Os lo cuento igual porque tiene tela el despiste mío«, dice en una fotografía en la que aparece cargada con su equipaje.

Posteriormente, ha relatado lo que le ha ocurrido este mismo lunes: «Bueno, os cuento. Yo no me aclaro todavía con las horas estas de Portugal y es una hora menos, ¿vale? Pero no me aclaro. Me sacan el billete en España y me dicen que salgo a las cinco menos cuarto. Claro pues cinco menos cuarto, pues yo directamente le quito una hora menos», dice. «¿Cinco menos cuarto? Pues cuatro menos cuarto. ¿A qué hora tengo que estar en el aeropuerto? Pues a las dos y media para estar perfecta con esto de que hay que estar antes por todo este lío», revela la diseñadora.

La diseñadora sigue haciéndose lío con la diferencia horaria

«Bien, pues yo llego al aeropuerto y me dicen «no» Es a las cinco menos cuarto. ¿Pero yo por qué le quito una hora menos? Le quito una hora menos, cuando se la tengo que poner no se la pongo… el jaleo que tengo yo. Ahora dos horas en el aeropuerto que está animadísimo. Como si me fuera al Congo, vamos», ha sentenciado en su relato. Pues bien, Vicky Martín Berrocal se ha entretenido como ha podido durante su estancia en el aeropuerto.

Vicky Martín Berrocal está viviendo felizmente en el país vecino donde disfruta de todo lo que este ofrece: gastronomía, enclaves únicos y un sinfín de planes junto a su pareja que siempre que tienen un hueco libre aprovechan para hacer.