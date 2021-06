La modelo ha estado presente en la graduación de su carrera universitaria a través de una videollamada que le han hecho sus amigas.

Jessica Bueno está en la recta final de su embarazo. La modelo está a punto de conocer a su tercer hijo, Alejandro, el segundo que tiene fruto de su relación con el futbolista, Jota Peleteiro. Está de 37 semanas y ya lleva unos días instalada en Sevilla, donde dará a luz a su hijo, con el fin de que toda su familia esté cerca. Sin embargo, su estado le ha impedido poner el broche final a su carrera de Protocolo y Organización de Evento en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Y es que la modelo no ha podido viajar a la capital para estar presente en su graduación. El motivo ha sido, como no podía ser de otra manera, su embarazo. El hecho de que se encuentre en la recta final del embarazo ha hecho que finalmente decida no viajar hasta Madrid para recibir la banda que le otorga el título.

Ella misma ha explicado el motivo a través de sus redes sociales: «Mi sitio estaba esperándome, pero mis 37 semanas de embarazo y yo hemos decidido que era mejor no viajar a Madrid», desvela junto a una imagen en la que vemos su sitio guardado con unas fotos de ella misma.

El embarazo le ha impedido viajar hasta Madrid para su graduación

Pero esto no le ha impedido estar en su graduación de manera virtual. Y es que su grupo de amigas sí han podido estar en la graduación y estas no dudaron en hacerle videollamada para que pudiera estar, aunque en la distancia, en la celebración de su graduación. «Mis chicas en la graduación esta tarde. Finalmente no he podido ir. Ojalá estuviese ahí con vosotras. Disfrutad mucho hoy que es un momento único». ha escrito junto a un pantallazo de la videollamada que ha hecho con sus amigas.

Sus amigas le han hecho videollamada para que pudiera estar presente

Ha sido un día muy emotivo para Jessica Bueno, que ha podido estar presente en su graduación de manera virtual. La modelo, desde su casa de Los Morales, Sevilla, ha visto todo lo que ha ocurrido en la celebración de la entrega de diplomas y títulos. Hace unas semanas anunciaba emocionada que había superado el Trabajo Fin de Grado tras meses de intenso trabajo.

La modelo, por fin, ha aprobado su Trabajo de Fin de Grado de la carrera que llevaba cuatro años estudiando. No ha sido fácil teniendo en cuenta que es madre de dos niños, está embarazada de un tercero y, además, debía estudiar a distancia, pero lo ha conseguido. Con un 9,5 de nota final en su último proyecto, la sevillana gritaba hace unos días al mundo que está muy orgullosa de sí misma, así como del equipo que ha formado con su familia. Por ello, quiso dirigirse a ellos para agradecerles habérselo puesto tan fácil y lo hizo a través de una carta pública que compartió en su Instagram. Unas palabras que incluyó en el trabajo que entregó a un tribunal que la evaluó y que ahora ven la luz.