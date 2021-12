Patricia Pardo ha encontrado el momento perfecto para tomarse unos días de vacaciones. Este es el motivo que le ha llevado a ausentarse unos días del plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde es una de las caras conocidas. El pasado 22 de diciembre, el día que precisamente se celebraba la Lotería de Navidad, fue el último día que la vimos ante la cámara. Esto es lo que ha llevado a pensar a muchos que podría haberle tocado la Lotería.

Sus redes sociales han ayudado a sus seguidores a averiguar dónde se encuentra. Y se ha podido saber que está de vacaciones en su tierra, en Santiago de Compostela. Allí está aprovechando el tiempo para desconectar y recargar pilas para cuando tenga que volver a Madrid para trabajar.

En Santiago de Compostela está pasando tiempo con sus padres y su hermana, que acaba de dar la bienvenida a su hija, Marina. El hecho de que haya cogido unos días de vacaciones le ha permitido pasar tiempo con ella. Hace dos semanas, Patricia Pardo viajó hasta allí para conocerla.

Patricia Pardo está pasando unos días de vacaciones en su tierra

Su sobrina era precisamente la persona que elegía para crear una felicitación de Navidad. Los días en casa le está sirviendo para pasar días con ella. No la quiere soltar de sus brazos y como una persona activa en las redes sociales, no para de hacerle fotitos. De uno de sus ratitos con ella, Patricia Pardo se hacía esta foto de su mano junto a la manita de su sobrina.

«Feliz Navidad», escribía junto a la postal. La presentadora de televisión se enteraba en pleno directo que su hermana estaba dando a luz. «Mi hermana Tamara se ha puesto de parto esta misma mañana y he sido tía (…) Estaba yo en actualidad y me ha mandado la foto, es muy riquiña». decía desde el plató de su programa la de Galicia tremendamente emocionada.

Elegía a su sobrina para compartir su felicitación de Navidad

Ella guardaba la esperanza de que el bebé llevara su nombre, pero finalmente su hermana Tamara se decantó por un nombre distinto. El escogido fue Marina, una decisión que la hermana de Patricia tomó en el último momento, según confirmaba Patricia Pardo. «Como no lo sabíamos, esperaba que me diera una sorpresa», explicaba. Finalmente no ha sucedido, aunque Patricia no puede estar más dichosa y es que ella y su hermana se adoran.

«No las puedo querer más 🤍 #Marina 🌊 👶🏼 🍼 #Tamariña 👩🏼‍🤝‍👩🏽», escribía hace dos semanas cuando Patricia Pardo viajó hasta su tierra natal para conocer a su sobrina. En brazos de su sobrina, la presentadora de televisión posaba junto a su hermana, que miraba a su hija con ternura. Por todos es sabido que las hermanas se llevan muy bien y que tienen una relación increíble