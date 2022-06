Mónica Pont es una mujer valiente. No le tembló el pulso cuando decidió hacer las maletas y empezar de cero una nueva vida en México, donde triunfa como actriz y donde no han dejado de surgirle proyectos como actriz. Aunque está feliz y orgullosa de lo logrado, no puede evitar echar de menos a sus personas favoritas, entre otras su madre y su hijo, con el que, por cierto, ahora mantiene una excelente relación. «Hablo más con él ahora que cuando yo vivía en España», cuenta en conversación con SEMANA. Una charla en la que hemos profundizado en episodios importantes en su vida, ejemplo de ello, el accidente de tráfico en el que ella ha explicado que casi pierde la vida. Ese día marcó un antes y un después para ella, aunque afortunadamente no le han quedado secuelas físicas: «Si no fuera por mi cirujano hoy estaría desfigurada y posiblemente con la carrera acabada».

-PREGUNTA: No paras quieta…Ahora estás grabando un proyecto en México…

-RESPUESTA: Acabo de terminar una participación en la película «Killer Babes”, con la productora Corazón Films aquí en México y ahora empiezo en breve una nueva novela para una cadena de televisión muy conocida, con la que ya llevo trabajando en estos dos últimos años.

Mónica Pont: «Me fui de España porque necesitaba tomar distancia de temas personales»

-PR: ¿Ese país te está dando mucho más de lo que esperabas?

-R: Mira, yo me vine aquí por dos motivos: uno fue para ampliar fronteras y buscar nuevas oportunidades de trabajo, ya que, en España, últimamente apenas me llegaban proyectos que me parecieran interesantes. Y el segundo es porque necesitaba tomar distancia de mis temas personales.

-PR: ¿A qué te refieres? ¿Hubo un detonante por el que quisieras poner tierra de por medio?

-R: El tema de mi hijo me afectó mucho y a veces es importante tomar decisiones para protegerse y sufrir lo menos posible. Tampoco es que pudiera verlo mucho estando en España. Ahora con el tiempo todo ha cambiado, mi hijo ya tiene 18 años y ya es un adulto.

-PR: Cuando dejas tu país es inevitable echar cosas y personas de menos ¿Qué es para ti lo más difícil cuando trabajas temporadas fuera de España?

-R: En mi caso echo mucho de menos a mi madre, que ya está empezando a hacerse mayor, y es ahora cuando más necesita estar cerca de sus hijas. Echo de menos a mi hermana, a mi sobrino y sobre todo a mi hijo, claro.

-PR: ¿Qué significa tu madre para ti?

-R: Mi madre hizo de madre y de padre así que estoy muy unida a ella desde siempre, nos hablamos todas las semanas también al igual que con mi hijo. Para ella siempre seguiremos siendo sus niñas.