900 metros cuadrados construidos y 3000 de parcela son muchos metros cuando vives sola. Eso pensó Mónica Naranjo cuando se divorció de Óscar Tarruella en el año 2018. Cuatro más tarde puso su casa de Barcelona a la venta por 2,8 millones de euros, una vivienda situada en Maresme, una comarca costera situada en el centro del Litoral Catalán. En un enclave perfecto, la artista había decorado cada rincón de esta propiedad situada en una urbanización en la que tiene como vecinos a miembros de la burguesía catalana. Intentó encontrar a comienzos de 2022 un comprador a través de varios portales inmobiliarios, sin embargo, «hace tan solo unos días la retiraba de la venta», tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva.

Esta drástica decisión de la artista llega un mes y medio después de que saliera a la luz su intención de vender la casa en la que ha vivido los últimos años. Aunque el anuncio rezaba hasta en tres páginas webs, una de ellas extranjera, ya no queda ni rastro de la vivienda. «La propietaria ya no vende la casa», nos insisten a este medio. Mónica Naranjo lo ha pensado mejor y, de momento, seguirá residiendo en su exclusivo domicilio. Distribuido en tres plantas, este chalet cuenta con siete dormitorios, ocho baños, una impresionante cocina, un gimnasio e incluso una bodega, entre otras comodidades. Aunque lo más valioso para Mónica son las vistas, pues puede ver el mar sin necesidad de salir del domicilio, hay otro detalle que no podía faltar en la residencia de una artista: un estudio de música, donde la intérprete, a buen seguro, ha creado muchos de sus éxitos.

Aunque Mónica Naranjo no ha dado una razón a las inmobiliarias en las que tenía a la venta la casa, su decisión era clara y tampoco tenía vuelta atrás. Al menos de momento. La mansión de Sant Andreu de Llavaneres ha sido su refugio y todo apunta a que lo seguirá siendo, ya que ‘Villa Naranjo’ guarda muchos de sus recuerdos entre sus muros. Además, allí goza de una enorme privacidad y está muy bien situada para atender muchos de los compromisos de su carrera, por lo que Mónica Naranjo no dará un paso al frente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mónica Naranjo (@monicanaranjo)

Con una economía saneada e infinidad de proyectos a su espalda, Mónica no parece necesitar vender con urgencia. Hace tan solo unos días la compositora presentaba su último tema ‘Ey’, en el que trabaja con Bunbury, canción que forma parte de su octavo disco y que ya supera las 620.000 visualizaciones en Youtube. Trabajo que combinará con otros como el de investigadora en ‘Mask Singer’, donde estará junto a Ana Obregón próximamente. Nadie duda de que volverá a triunfar, aunque sin una mudanza a la vista y sin el quebradero de cabeza que supone vender una casa. ‘Villa Naranjo’ sigue siendo, a día de hoy, propiedad de la artista y es que ya no cuelga en ella el cartel de ‘se vende’.

