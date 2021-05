Miriam Díaz Aroca sabe que su postura traerá críticas, porque ahora la opinión reinante pasa por aceptar la vacuna contra el coronavirus como principal arma contra la pandemia. Vea el vídeo en el que detalla su determinación y donde argumenta su decisión

Miriam Díaz Aroca ha roto con la norma impuesta y es que parece impopular decir públicamente que no está a favor de ponerse la vacuna contra el coronavirus. Se trata de una decisión personal y, como tal, debería ser respetada, como así pide la actriz, que se queja de que no es así y que las críticas que recibe por negarse a ser inmunizada en plena pandemia del Covid-19 son feroces. Ella considera que ser vacunado es una opción y tomar una u otra decisión debe ser respetada, porque no es una obligación o responsabilidad optar por la alternativa reinante. Sabe que decir que rechazar la dosis es echarse encima a la opinión pública, pero no tiene reparo alguno en mantener su postura, justificarla y pedir el respeto que se merece por hacer aquello que desea a nivel personal.

Vídeo: Europa Press

Para Miriam Díaz Aroca la verdadera cura contra el coronavirus es otra y va más allá de ser vacunada. Considera que la enfermedad más peligrosa no es en sí el Covid-19, que también, no lo niega, pero que esta pandemia ha traído otra más peligrosa, quizá menos evidente o visible, pero que a ella le ha afectado más que el miedo al contagio o las secuelas mismas del paso del virus por el organismo. Vea el vídeo en el que Miriam Díaz Aroca expone sus argumentos, quizá polémicos o quizá no comprendidos por muchos, pero que expresa con el firme deseo de ser escuchada y, sobre todo, ser respetada, dado que, como en todo, existen ideas distintas y seguir la corriente popular reinante no siempre es la mejor opción. ¡Dale al play!