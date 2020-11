Las redes sociales se han percatado de la mirada que la Reina Letizia dedicó al Rey Felipe en los Premio de Periodismo Francisco Cerecedo.

La Reina Letizia una vez más ha vuelto a acaparar todas las miradas cuando ella y el Rey Felipe asistieron a la XXXVII Edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. Su look fue analizado al máximo detalle, una cita en la que se decantó por un modelo negro de Emporio Armani que llamaba la atención por su gran abertura lateral. Era un outfit sobrio, no obstante, ella no quiso romper con la línea cromática y apostó por unos salones de Manolo Blahnik y un clutch de Bottega Veneta del mismo color. Días después de este encuentro los Reyes vuelven a ser protagonistas por una mirada que había pasado desapercibida, pero en la que ahora algunos usuarios han reparado. En concreto, en la mirada que la reina Letizia le dedicó a su esposo cuando este saludó a otra periodista, siendo según sus seguidores, una mirada «de celos«.

Me encanta que Casa Real no filtre la fotos: la mirada de Letizia (tira!) cuando Felipe VI se entretiene en saludo a otra dama 😂😂😂 #bodylanguage #escenografia pic.twitter.com/LzYiynaKm3 — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) November 18, 2020

El premiado fue Vicente Vallés, sin embargo, allí estaban presentes otros compañeros de profesión como fue el caso de Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco y con quien sucedió lo que los usuarios de redes catalogan como un incómodo momento. Y es que en el instante en el que Rey saludó a la periodista, la Reina Letizia miró fijamente a su marido, lo que ha generado multitud de comentarios en redes sociales. Después de que la escritora Patrycia Centeno, especializada en moda y política, haya hecho saltar la liebre sobre este instante, hay quien lo ha querido analizar. «Me encanta que Casa Real no filtre la fotos: la mirada de Letizia (¡tira!) cuando Felipe VI se entretiene en saludo a otra dama». Sus palabras han calado en las redes y han sido muchos los que se han lanzado a comentarlo, eso sí, con diversidad de comentarios.

Cabe señalar que al lucir mascarilla y no mostrar la sonrisa, las miradas se vuelven mucho más expresivas, por lo que no es de extrañar que haya quien se ha detenido en este detalle que ahora resulta polémico. A pesar de que esta imagen no se ha visto hasta días después de la cita, sigue dando que hablar lo que algunos consideran una mirada «de celos«.



Los polémicos gestos de doña Letizia

No es la primera vez que una mirada o un gesto de la Reina Letizia desata un aluvión de comentarios. Problemas con el protocolo, malentendidos o ciertos movimientos han llevado a la Reina a convertirse en noticia tanto en España como fuera del país, no obstante, en muy pocas ocasiones el revuelo mediático se debía a una situación de celos como en esta ocasión.