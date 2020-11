La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha podido evitar las lágrimas al hablar de Ana Obregón y del momento por el que estará pasando: «Que te digan que un hijo se te va a esa edad es muy duro».

Mila Ximénez está muy sensibilizada con la historia de Ana Obregón. Tanto es así que no ha podido evitar emocionarse al hablar de cómo tendrá que estar pasándolo. Se suma, además, la situación de la colaboradora de televisión, que anunciaba hace apenas unos días que el tratamiento al que se ha estado sometiendo para superar el cáncer de pulmón que le diagnosticaron, ha dado resultados.

«La relación que Ana Obregón ha tenido con su hijo… Ana ha vivido una vida muy fácil durante toda su vida. Yo conozco a Ana desde siempre y creo que nunca ha tenido un problema. Problemas económicos cero, problemas emocionales cero, solo un hermano que tuvo algún problema y tal, y lo de Fernando Martín, pero era tan jovencita que al final eso se queda ahí… La vida se lo ha cobrado absolutamente. Era lo que te iba a decir…», empezaba diciendo.

«A ciertas edades cuando te dan un palo de cualquier tipo…» , empezaba diciendo Mila Ximénez con la voz rota. Y es que empezaba a romperse: «Perdón, todavía no estoy muy familiarizada con la palabra cáncer». «Cuando te dan un palo así no estás preparada para recomponerte, porque no estás preparada psicológicamente para afrontar algo tan tremendo y duro como perder a tu único hijo, que es lo que te ha dado la fuerza», decía a sabiendas del momento que tiene que estar pasando la actriz.

Mila Ximénez se rompe al hablar de Ana Obregón

La colaboradora de ‘Sálvame’ no podía evitar las lágrimas: «Álex dijo una cosa maravillosa, porque dijo que iba a trabajar y se iba a hacer rico porque te voy a cuidar como ningún hombre te ha cuidado. Es verdad que Ana en el amor no ha sido una persona muy afortunada, no ha tenido esos amores que la han protegido… Yo sí que he hablado con Ana alguna vez y yo entendía una cosa de ella, como decir prefiero tenerlo yo a que te digan ‘tu hijo tiene un cáncer terminal’. Es la peor noticia que te pueden dar. Que te lo den a ti… nosotras ya hemos vivido… pero que te digan que un hijo se te va a esa edad es muy duro», terminaba exponiendo.

Desde el programa también han recordado que Alessandro Lequio también está pasándolo muy mal. De hecho, él mismo se pronunciaba sobre la manera que tiene cada uno de llevar la ausencia de su hijo: «Cada uno llevamos el dolor como podemos. Ees un dolor eterno, con el que tendremos que aprender a vivir el resto de nuestra vida y no hay más. Por mucho que nos abracen y lo agradecemos de verdad, sólo Ana y yo podemos entender por lo que estamos pasando y pasaremos el resto de nuestra vida».

Mila Ximénez está más sensible que nunca

La batalla ha sido muy difícil, pero tras un camino lleno de espinas Mila Ximénez, por fin, puede gritar que ha cumplido el sueño que tanto anhelaba. La colaboradora desde el mes de junio lucha de manera infatigable contra un cáncer de pulmón que la ha mantenido alejada de su trabajo, una enfermedad ante la que ha llegado a sentir miedo.

A pesar de que su actitud ha sido siempre positiva y que desde que confesara su problema de salud públicamente no ha dejado de recibir mensajes de cariño, la periodista ha sufrido durante los tratamientos a los que se ha sometido con el fin de eliminar el tumor. Sin embargo, cuatro meses después la tertuliana de ‘Sálvame’ tiene muchas cosas que celebrar y es que los resultados de las pruebas médicas que se ha realizado son más que positivos.

Fue en el mes de septiembre cuando Mila volvió al trabajo, un deseo que, tal y como comentó ella misma, ansiaba que se cumpliera. La tertuliana echaba de menos a sus compañeros, pues, según ella, eran una de sus mejores medicinas, por lo que su regreso supuso para ella un aliciente en su incansable lucha. Un camino que está cerca de terminar, ya que tras las seis sesiones de quimioterapia las pruebas son más que positivas, por lo que está llena de esperanza. «Está feliz y pletórica», aseguran en citado digital.

La recuperación de Mila va viento en popa, una noticia que, a buen seguro, estará celebrando su círculo más cercano. Y es que este es un paso muy importante después de unos meses duros que de manera inevitable han estado marcados por los altibajos. Si bien desde hace algunos días la colaboradora del programa vespertino se mostraba muy enérgica y feliz, lo que ahora se sabe es que tenía un motivo más que de peso para sonreír. Mila Ximénez está muy cerca de la curación, reto que, por cierto, ella misma prometió que conseguiría a su hija Alba.