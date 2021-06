Días antes lo hacía Jorge Javier Vázquez, con más ganas de hablar, asegurando que había hablado con su amiga y confesando cómo se la había encontrado: “Hoy he hablado con Mila Ximénez y me ha encantado escucharla como la he escuchado. La he escuchado animada y me ha dado un subidón de alegría increíble, así que a seguir luchando”, decía el presentador en uno de los días que le tocaba presentar ‘Sálvame’, con el objetivo de insuflar ánimos a su amiga y tranquilizar al público.

Una lucha que está viviendo con sus amigos más especiales