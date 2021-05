Mila Ximénez ha reaparecido para disfrutar de una comida con su amiga y compañera de trabajo, Belén Rodríguez, aprovechando el buen tiempo que hace en Madrid.

Mila Ximénez llevaba ya unas semanas sin dejarse ver públicamente. La colaboradora de ‘Sálvame’ está centrada en cumplir con el tratamiento contra el cáncer en el que está inmersa. A pesar de que pasa mucho tiempo encerrada en casa, este jueves se ha visto con fuerzas para salir a comer con una compañera de trabajo que también es amiga, la también colaboradora de televisión, Belén Rodríguez.

Tras disfrutar de una comida en una terraza de un restaurante en Madrid, donde precisamente estos días está haciendo un tiempazo, Mila Ximénez ha ido caminando hasta una casa, acompañada por ella y por otro amigo desconocido. Necesita en todo momento la ayuda de ambos para caminar, ya que se le ve más débil que de costumbre.

A pesar de los intentos de la reportera por saber cómo se encuentra, Mila prefiere mantener silencio. De hecho, mira en algún momento a las cámaras, pero sigue centrada en su paseo. Sus pasos le terminan llevando hasta una casa. Ella misma llama al telefonillo bajo la atenta mirada de sus acompañantes, que no la dejan sola ni un momento.

Mila reaparece muy débil durante un paseo con Belén Rodríguez

Vídeo: Europa Press.

Desde hace varias semanas Mila Ximénez está centrada únicamente en su recuperación. Contadas han sido las ocasiones en las que se ha visto a la periodista acudiendo al hospital donde se trata el cáncer que padece o bien junto a sus seres queridos, esos que no la han dejado sola ni un instante en la batalla más difícil de su vida. No se ha dejado ver por redes sociales, tan solo para apoyar a su amiga Belén Esteban tras sacar a la venta su salmorejo y gazpacho, y sigue sin acudir al plató de su programa.

Desde el plató de ‘Sálvame’ sí que han hecho público que siguen en contacto con ella. El propio Jorge Javier Vázquez anunciaba hace unos días cómo está su amiga y compañera de trabajo después de hablar con ella. «Hablé con ella este fin de semana y está estupenda», aseguraba el presentador de televisión. Una excelente noticia que sus seguidores han aplaudido y es que son muchos los que están deseando que regrese al trabajo, ya que eso será señal de que evoluciona positivamente.

Aunque es cierto que está inactiva en sus redes sociales y que desde el pasado mes de marzo no posteaba nada en su perfil de Instagram (solo apareció hace cinco días para dar la enhorabuena a la ‘princesa del pueblo’) hay algo que ha incluido que ha llamado la atención de esta revista. “Mi única biografía es seguir intentando ser mejor”, ha escrito en la bio de su perfil, un detalle con el que refleja cuál es su intención en la vida.

Ha pasado unos momentos delicados de salud

La colaboradora de televisión lleva casi dos meses alejada de la televisión, siendo el mes de febrero uno de los más duros para ella. Ella misma comentó que había estado un mes sin poderse mover de la cama, un momento transcendental para ella en el que desveló que no quería vivir así. Estaba sometiéndose a pruebas médicas de las cuales sus resultados marcarían un antes un después para ella: «Para mí volver significa que estoy bien. No volver significa que no puedo moverme de la cama. He estado un mes sin moverme de la cama».