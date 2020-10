La colaboradora se posiciona a favor de su amiga Terelu tras la polémica entrevista de su madre en ‘Sábado Deluxe’. «¡Es imposible defender a Teresa!», se lamenta.

Este lunes, Mila Ximénez se ha posicionado claramente a favor de su amiga Terelu, en una situación delicada tras la tensa y polémica entrevista de María Teresa Campos en ‘Sábado Deluxe’. Al recordar la actitud de la malagueña en su encuentro ante las cámaras con el presentador, -con quien no se habla desde hace días- ha señalado: «Quizás Jorge la puso en un lugar incómodo. Parece ser que últimamente cuando va a un plató pone a todo el mundo en un plató. Y a mí no me gusta esa actitud de Teresa. Si no se siente cómoda en un plató, que no vuelva».

«Una vez dicho esto», añadía, se dispuso a valorar el papel Terelu, situada entre dos complicados frentes: la defensa de su madre y los ataques que ha recibido por parte de Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’. «Se sentó el viernes. Y yo dije que diga lo que diga y hagn lo que hagan la van a poner a parir. Lo más inteligente que pudo hacer Terelu fue apagar fuegos. No por ella: por su madre, por su hermana, por el programa. ¿Que Terelu no tenía rabia? Si Terelu suelta la rabia, dice: ‘Ea, ahí»… disparando y encendiendo fuegos».

La defensa de Mila a Terelu: «Aquí todos se suman al carro de ‘qué cobarde es»

«Os pregunto a todos: ¿La cobardía se mide en el mismo punto con ser cauto con lo que dices Todos los que estamos cuando hemos tenido un conflicto con nuestro director o con nuestro presentador o presentadora hemos intentado ser cautos. Porque hay una cosa que se llama la jerarquía. Pero, claro, aquí todos se suman al carro de ‘qué cobarde es», explicaba la sevillana.

Mila ha recordado que no desea ponerse en contacto con la veterana periodista. Ha centrado sus energías en defender a su amiga Terelu, quien cree que ha dado la cara por su madre para defender lo indefendible. «No le hablo a María Teresa Campos», ha confesado. «Y Terelu durante una hora y pico ella estuvo respondiendo a las preguntas de Emma García. ¿Quién no ha puesto parir al programa? Kiko Matamoros nos ha puesto de hoja perejil. No puedo tolerar que llamen a Terelu cobarde desde la propiua cobardía. Me gusta que la gente llame a Terelu cobarde cuando alguien los tenga bien colocados y bien puestos. Pero aquí lo tienen bien puestos los tiene muy poca gente. Y Terelu aquí lo que hizo es intentar salvar los poquitos muebles que le quedaban. ¡Porque es imposible defender a Teresa! ¡Imposible!», decía.

Para Mila, María Teresa no solo cometió errores al final del programa. Considera reprochable su actitud desde el primer momento en que entró al ‘Deluxe’. «No fueron los últimos minutos. Fue desde el minuto cero».

«Yo desde fuera veo el programa y veo a veces cómo somos a veces de excesivos. Pero es un programa que me encanta y que lo disfruto», puntualizaba. «Yo con Terelu no tengo las agallas de mandarle un mensaje porque pienso que está enfadada, cabreada o molesta. Vamos a hacer entre todos un ejercicio interno y decir que las agallas hay que metérselas por donde te quepan. Porque lo que hay que hacer es intentar apagar el fuego», declaraba.

«Terelu no es responsable de nada»

«Y te aseguro que para Jorge esto es mejor. Y para mí es mejor. ¿Que nos hubiera gustado que Terelu le dijera a Jorge: ‘Eres un delincuente emocional y eres el tipo más detestable’? ¡Claro que nos hubiera gustado! ¿Pero quién lo dice? Porque yo que me reconozco amiga íntima de Jorge y lo quiero más que a mucha gente no de mi familia pero sí de mis amigos creo que lo mejor es parar. Que Jorge tenía razón hoy, pasado y atrás. Pero Terelu no es responsable de lo que sucedió el sábado. En ningún momento es responsable de nada. ¿Y qué es lo que hizo? Intentar salvar lo que pudo», zanjaba.

Por último, la colaboradora concluía su discurso con las siguientes palabras. «Lo que me queda de programa solo puedo decir la verdad y hay perfiles que no soportan que Jorge haya llegado a donde haya llegado… Si Jorge presenta 5 ‘prime times’ me alegro y si llena un teatro me alegra y creo que Teresa ha desarrollado un sentimiento en casa que no le beneficia, que es desde el salón de su casa de compararse con alguien que trabaja en televisión».