Mila Ximénez estalla contra Lydia Lozano y abandona el plató de ‘Sálvame’

5 Lydia Lozano cree que lo ha pasado peor en ‘Sálvame’ que Terelu

Lydia Lozano considera que lo ha pasado mucho peor en ‘Sálvame’ que Terelu. «Yo he visto muchas veces cómo ha habido personas que han dicho: no voy a hablar de ese tema. ¿Cuántas veces he dicho yo ‘de este tema no hablo’? ¡En la vida!». Lozano hacía referencia a Terelu, de quien cree que hay temas de su vida que no se han tocado en el programa. «Cortó con su novio y de eso no se ha hablado…»