Mila Ximénez ha reaparecido tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el covid y ha disfrutado de una tarde de compras.

Mila Ximénez hace solo unos días aseguró que Jorge Javier Vázquez se había convertido en uno de los grandes empujes durante su lucha contra el cáncer. La periodista le dijo públicamente al presentador que siempre «conseguía que se atara los cordones y bailara con el miedo», unas palabras que dejaban claro que el catalán le trasmitía una inmensa positividad. La comunicadora se encuentra inmersa en el tratamiento para vencer su enfermedad y, aunque en sus últimas apariciones ha desvelado que no está siendo fácil, ha aprovechado una tarde junto a sus seres queridos para irse de compras. Así ha intentado desconectar de hospitales y asuntos que estén relacionados con su salud y lo ha hecho con dos personas que son sus fieles escuderos: su hermana Concha y su estilista, Pablo Mallavia.

Vídeo: Europa Press

Mila y sus acompañantes escogieron una enorme tienda de la capital, situada en la zona de Nuevos Ministerios para relajarse, mirar ropa e incluso, quién sabe, si probarse algún conjunto. Para ello, contaban con la opinión de alguien que conoce muy bien la moda, el asesor de Mila y quien en los últimos meses se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. El joven ha sido visto junto a ella en numerosas ocasiones, ejerciendo siempre de bastón en el que ella cataloga como su peor momento, por lo que siempre estará agradecida a él. Ataviada de un cómodo look, unos leggins y una chaqueta larga, Mila Ximénez se camufló entre los viandantes con unas enormes gafas y la mascarilla obligatoria, lo que evitó ser reconocida en estos complicados momentos. Además, cabe señalar que acaba de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que la ha tranquilizado dada la crisis sanitaria en la que nos encontramos

Fue hace tan solo unos días cuando Jorge Javier desveló ante la audiencia de ‘Sálvame’ cómo se encontraba su amiga Mila Ximénez, a la que, por cierto, echa profundamente de menos en un plató. «Hoy he hablado con Mila y me ha encantado escucharla como la he escuchado. La he escuchado animada y me ha dado un subidón de alegría increíble, así que a seguir luchando«, dijo el comunicador. A pesar de que todavía es pronto para saber la fecha de vuelta de Mila a un plató, la periodista estaría deseando sentirse fuerte para acompañar a los espectadores desde ‘Sálvame’ como hasta ahora ha hecho.

Vídeo: Europa Press

Ella continúa con su incansable lucha y lo hace rodeada de cariño, de grandes amigos y de personas que no le fallan pase lo que pase. Jamás acude sola a sus visitas al hospital y siempre lo hace junto a aquellos que la quieren y que batallan junto a ella en el partido más difícil de su vida. Son muchos los que desean que muy pronto esté al pie del cañón, tal y como se puede leer en las redes sociales, las mismas desde las que le desearon un feliz cumpleaños la pasada semana. Mila acaba de cumplir 69 años, siendo su mayor deseo recuperarse muy pronto para volver a tener las riendas de su vida y hacerlo estando completamente sana.