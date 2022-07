Miki Nadal se encuentra en una nube, al experimentar la felicidad plena en uno de los mejores momentos de su vida, tras tanto calvario pasado. Ahora le toca el turno de ser feliz y mirar el futuro con optimismo y a su lado quiere que esté por siempre su novia, Helena Aldea, con la que el pasado mes de marzo anunciaba que iba a convertirse en padre de nuevo. Una niña buscada que viene a confirmar el deseo del humorista de formar una familia, que pasa por contraer de nuevo nupcias y jurarle amor eterno a la joven con la que lleva dos años compartiendo sus días. El amor le ha hecho hincar rodilla y ella no lo ha dudado: ha sido ‘sí, quiero’.

“Hoy hace exactamente 2 años y un mes que nos conocimos Helena y yo en StreetXO. Hoy cierra para irse a una nueva ubicación y no podía existir otro sitio mejor y delante de todos nuestros amigos que estuvieron ese día y vuelven a estar hoy con nosotros donde le pida matrimonio para sellar nuestro amor con un anillo y dos croquetas de la Pedroche, el mismo nombre, nuestra croqueta”, escribe Miki Nadal en su Instagram para dar a conocer a sus seguidores que ha dado el paso definitivo y le ha pedido matrimonio a su chica en el lugar donde comenzó su historia de amor y con sus amigos, los cuales han sido testigos de sus inicios y ahora también del punto que marcará su relación por siempre. Un anuncio que, además de románticas referencias a sus inicios, no podría faltar el característico sentido del humor del cómico.

“Somos muy felices y creo que se percibe claramente en nuestras caras”, añade Miki Nadal a su mensaje que acompaña a una fotografía en la que en vez de mostrar el anillo con el que le ha pedido matrimonio a Helena Aldea o el momento en el que ha hincado rodilla en pleno restaurante, ha optado por mostrar el momento en el que entrelazan sus brazos para degustar una de las croquetas diseñadas por Cristina Pedroche, que llevan su nombre y que parece ser el alimento estrella de la pareja. “Gracias a todos los que os alegráis por nosotros. Os queremos”, se despide el humorista, que no puede disimular lo enamoradísimo que está de su chica, en la recta final de su embarazo, y que pronto pasará a ser su esposa.

Cristina Pedroche no solo es la artífice de la croqueta que los enamoró, sino que también ejerció el importante papel de celestina el día que se conocieron y también está llamada a ser la futura madrina de su hija en común. Por supuesto, estaba presente cuando Miki Nadal ha desenfundado su alianza y le ha pedido matrimonio a su novia. Por eso tampoco es de extrañar que la presentadora haya sido de las primeras en reaccionar al anuncio de compromiso del cómico con un sincero mensaje: “Muero de amor”, les dedica.

Pero no es la única reacción de rostros conocidos y amigos de la pareja. También Chenoa les ha dado la “enhorabuena”, al igual que Juanma Castaño, otrora enemigo mediático y desde que ganaron juntos ‘MasterChef Celebrity’ amigo y compañero de trabajo: “¡Vamosssssss! Joder, he tenido delante la noticia y no me di ni cuenta. ¡Viva el amor!”, le comentaba su feliz anuncio.