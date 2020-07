SEMANA ha hablado con el periodista para que nos cuente de primera mano cómo se encuentra profesional y personalmente en esta nueva etapa

Miguel Frigenti ha irrumpido con fuerza en el panorama televisivo. Su fichaje por `Sálvame´ le ha salido redondo al programa, que ha visto como este joven de 32 años, nacido de los realities de la cadena, ha sabido darle un toque de luz y contenido a su formato estrella. Podemos decir que el `Merlos Place´, además de habernos ofrecido el culebrón de la cuarentena, también nos ha servido para conocer a este periodista en un ámbito diferente al que se le conocía. SEMANA ha hablado con el periodista para que nos cuente de primera mano cómo se encuentra profesional y personalmente en esta nueva etapa.



¿Cómo estás viviendo este fenómeno televisivo?

Si te digo la verdad, es algo que no me esperaba para nada. Me ha pillado todo por sorpresa. Mi colaboración ha coincidido con lo del Covid 19 y ha sido un año muy extraño para mí. Me siento muy afortunado porque estaba muy encasillado en lo que es el reality y tenía muchas ganas de destacar en otra faceta. `Sálvame´ me está dando la oportunidad de hacerlo y estoy muy contento.

Mucha gente te está descubriendo ahora

Lo bueno de `Sálvame´ es que permite que la gente te pueda conocer un poco más. Son muchas horas de cámara que te obligan a salir de la zona de confort, en la que estaba más encorsetado.

¿Te encuentras cómodo en el programa?

Sí. Para mí `Sálvame´ es un examen diario. Sí que es verdad que para mí es más complicado que el reality, el cual domino muy bien. Me los curro mucho, pero se limita a ir con los deberes hechos, que es ver el concurso, dar tu opinión y ponerte mono. `Sálvame´ es llevar noticias todos los días y una prueba constante. En `Sálvame´ estoy empezando y me cuesta más.

¿No te da miedo dejar de ser periodista y convertirte en personaje?

Si te soy sincero, no me lo he planteado. No tengo miedo. Realmente si surge algo en lo que no me encuentre a gusto no lo voy hacer. Hasta ahora todo lo que he hecho ha sido porque me ha apetecido hacerlo, nadie me ha obligado a nada y considero que siempre he desarrollado mi faceta periodística.

Pero recientemente pudimos ver como un presunto ex venía al plató a contar intimidades sobre tí

Sí. Es verdad, en uno de los últimos programas vino un chico a comentar que había estado conmigo y me apeteció entrar. Creo que se lo debía a los telespectadores, al programa y por supuesto a mi chico, que se merecía unas explicaciones. Finalmente el polígrafo dictaminó que mentía y estoy contento. Es la televisión que hay hoy en día y no me disgusta, si no estuviera cómodo, te prometo que no lo haría.

Muchos compañeros han relatado lo difícil que es integrarse al principio en un programa como `Sálvame´ ¿Te han recibido bien?

Lo bueno que yo tengo con `Sálvame´ es que ya conocía a los colabores, es decir, que no era un desconocido para ellos. Además también conocía desde hace muchos años a Lydia Lozano porque su hermano me dio clases en la universidad. A Belén la conocía de los debates de `Gran Hermano´… He tenido el apoyo de Lydia, que para mí era muy importante.

Pero algunas discusiones sí que te hemos visto protagonizar

Es verdad que he tenido algunos piques con Rafa Mora y con Kiko Matamoros, que me llevan la contraria en algunas ocasiones. Pero en líneas generales, me llevo bastante bien. Para mí, la que más me ha sorprendido como compañera y ha sido mi gran sorpresa es Gema López. Me ha sorprendido para bien.

Realmente Gema López es la gran desconocida del formato.

Sí, pero yo estoy flipando con ella. Es súper fácil trabajar con Gema y estoy aprendiendo un montón de cosas. Me encanta como expone y como argumenta. Luego, detrás de cámaras, es súper familiar, en el sentido de que me ha acogido muy bien y no tenía porqué hacerlo porque no me conocía de nada.

Otras de las compañeras con la que más afinidad te vemos es Belén Esteban ¿Te dio algún consejo a la hora de entrar en `Sálvame´?

Con Belén yo hablo casi todos los días. Pero lo hago desde hace casi cuatro años, de cuando empezamos a coincidir en los debates de `Gran Hermano´. Creo que ella también tenía muchas ganas de que yo pudiera tener la oportunidad de estar en `Sálvame´. Ella me da muchos consejos, más que consejos, es apoyo de amiga. Comento con ella todo, tanto lo personal, como lo profesional.

Recientemente escuchamos a Belén plantearse dejar `Sálvame´ ¿Crees que podría llegar a dar ese paso?

A mí no me gustaría que ella se fuera. Pero no creo que se refiriese a su marcha porque estuviera cansada del formato o por su bronca con Jorge. Creo que se refería a un tema más familiar. Ella dijo que tenía otros proyectos y va más encaminado a eso. Yo ahora mismo no la veo fuera del programa.