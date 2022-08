Este jueves nos hemos quedado en shock con una triste noticia: Nacho Palau padece cáncer de pulmón. El ex de Miguel Bosé ha anunciado el diagnóstico que le han dado los médicos, después de unos días ingresado en el hospital Clínic de Valencia, aquejado de problemas respiratorios y una gran hinchazón en su rostro. «Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato«, explica en un comunicado. De inmediato, amigos, entre ellos numerosos rostros conocidos, le han enviado mensajes de apoyo. Y es que la información sobre su estado de salud ha corrido como la pólvora. De hecho, una de las primeras personas que ha tenido conocimiento sobre la situación es el cantante, con el que Palau tiene cuatro hijos. Según ha revelado Isabel Rábago en ‘Ya es mediodía’, el artista tiene pleno conocimiento que mantuvo una relación con el valenciano durante más de 20 años: «Está al tanto».

“Me cuentan que sí que era consciente de esta noticia hace mucho más tiempo, no es que se lo hayan diagnosticado hace dos días”, ha detallado la periodista. “Por lo que me cuentan, algunos compañeros de profesión ya se habrían puesto en contacto con Miguel Bosé y, a estas horas, ya lo sabría. Tampoco voy a dar muchos más datos, porque la información no me corresponder darla a mí. Pero, Miguel Bosé está al tanto”, añadía. La colaboradora se ha atrevido incluso a adivinar cómo será la actitud del cantante ante este revés en la salud de quien fue su pareja durante más de 20 años: “No tengo duda de que Miguel Bosé estará al lado de sus hijos, de los cuatro, lo tengo clarísimo”, afirmaba la periodista.

La relación entre Miguel Bosé y Nacho Palau es más cordial ahora que tras su separación

Lo cierto es que la relación entre Nacho Palau y Miguel Bosé se encuentra en un punto mucho más amable y cercano que antaño. Ambos han sabido encontrar un término medio, por el bien de los cuatro hijos que tienen en común. Prueba de ello es que Miguel Bosé habló personalmente con su ex al terminar el reality de Telecinco. Quiso felicitarlo por el buen papel que hizo en el concurso, donde llegó a la recta final como tercer finalista.

El propio Palau contaba durante la emisión de ‘Supervivientes‘ su pesar por cómo terminó su historia de amor: «Siento todo el rencor del mundo por no entender cómo había llegado a esta situación. Una separación que no sentí propia de mi mano, quizás esperé más ayuda en Miguel, que lo he visto siempre que ha tirado más de mí en muchas cosas. Lo perdí, perdí a Miguel y a mis hijos».

«Tenemos cuatro hijos maravillosos de los que estoy muy orgulloso. Fueron niños muy deseados. Llegaron felices y en una familia muy feliz y eso quiero que se sepa, que lo sepan mis hijos. Fueron muy bien recibidos, se les quiere con locura. Entre los dos papás y las familias… fueron una bendición para nosotros», añadía. Ahora, el bienestar de esos cuatro hijos son la máxima prioridad para ambos. Lo que hace un tiempo no tan lejano marcó las diferencias entre ellos en los tribunales vuelve a unirlos ante la adversidad.