La rentrée de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes‘, así como el salto que ha dedicado a sus padres desde el helicóptero, ha sido uno de los momentazos de la presente edición del reality. La audiencia de Telecinco está muy pendiente de todo lo que sucede con la sobrina de Isabel Pantoja, quien repite experiencia en el concurso, ocho años después de haber entrado por primera vez. También su familia está siguiendo de cerca sus pasos, ya que desean tanto como ella que aguante los retos que le quedan por delante y que llegue a la final. Una de esas personas es Mercedes Bernal, más conocida como Merchi: su madre.

Este viernes, la andaluza ha intervenido en ‘Sálvame‘ para compartir sus primeras impresiones sobre la llegada de su hija a los Cayos Cochinos. Lo que nadie imaginaba es que en su conversación con los colaboradores del programa desvelaría que su estado de salud no es todo lo bueno que desearía. «La verdad es que estoy regular, no estoy bien», ha confesado.

«Ella desconoce las circunstancias en las que estoy»

Aún convaleciente de su reciente operación, Merchi ha reconocido que no le ha dicho a su hija que no se siente bien para evitar preocuparla y permitir así que se centre en el concurso: «Ella desconoce las circunstancias en las que yo estoy». Asimismo, ha explicado que la situación de su exmarido, Bernardo Pantoja, -y padre de Anabel-, tampoco remonta: «Ahora mismo la situación de su padre y la mía es un poquito compleja».

Ante las declaraciones de Merchi sobre su intervención quirúrgica, Terelu, preocupada, le ha preguntado de manera precisa: «¿Qué es lo que pasa?». Merchi ha contestado que «es la tercera operación a la que me someto. Era mi último cartucho y las cosas no están saliendo como esperaba. Estoy peor que antes, muy limitada, con muchísimo dolor y todo esto me tiene el ánimo bastante hundido. Esta parte se la oculté porque con lo suyo ya tenía suficiente». De conocer su situación, el estado de ánimo de Anabel, que se encuentra a más de 8.000 kilómetros de casa, se vería seriamente afectado.

De la actitud de Anabel, Merchi se ha mostrado orgullosa. Cree que la joven lo está haciendo muy bien. «La veo totalmente distinta, más centrada. Creo que va más preparada, pero el día a día ahí es duro». Conocedora del momento que atraviesa su hija, sabe que tiene muchas preocupaciones: «Son cosas que tiene que afrontar que no se sabe cuánto va a durar, ella tiene proyectos y esto es un aporte económico que le vendría muy bien». En líneas generales, ve a la misma de siempre: «He visto la Anabel que es comiquina, llorona, dramática».

«El miedo que tengo es que abandone pronto»

Y aunque la ve mentalizada para los desafíos que le esperan, tiene sus temores: «El miedo que tengo es que abandone pronto, que se venga abajo». Está segura de que su hija cumplirá las expectativas «de superarse» y «de conseguir llegar», pero lo que suceda en el futuro también dependerá del dictado de la audiencia: «Ya no es solo que quiera ella. Tiene que querer el público».

Cuando a Merchi le han preguntado por el tonteo de Anabel con Yulen Pereira prefiere no opinar: «El tema de los chicos a mí no me preocupa. Es su corazón… el corazón es suyo. Ella tiene que elegir, superarse y hacer bien el concurso. La verdad es que conecta más con los chicos que con las chicas. No sé si han tenido más feeling estos días que han estado conviviendo, pero de tonteo así, yo no lo creo».

Y de la posible reconciliación entre Anabel Pantoja y su ex, Omar Sánchez, ha hablado de manera franca. «En una separación hay que debatir y arreglar muchas cosas. Ella se ha quedado a vivir en la isla y Omar es un apoyo para ella y eso me da tranquilidad. Yo sigo en contacto con Omar y hablo y le pregunto«. No se atreve a decir si siguen enamorados, aunque admite que el canario sí podría seguir ilusionado: «Ese tema lo he hablado poco con ellos porque pienso que es una historia de ellos dos y yo no me meto, pero sí es verdad que a él lo percibo que aún sigue estando ahí».

Al hablar de Omar, Merchi no puede ocultar el enorme cariño que siente hacia él. «Él le dio mucha estabilidad, le dio un hogar, una casa, una pareja. Omar es una bellísima persona. Para mí es el novio que más le ha demostrado que la ha ayudado, que es sensato, que no está porque es una persona conocida», ha admitido.

Merchi, la madre de Anabel Pantoja: «Estoy con Omar a muerte»

«No he estado dentro de la pareja, yo vivo en Sevilla, pero las vidas de ellos son muy distintas. Ella está danzando de un sitio a otro y él está más estable en el mismo sitio. Además, ella tiene un carácter difícil y eso ha podido influir. Y ha habido ciertos roces en la pareja», ha dicho cuando le han preguntado por las causas de la ruptura. Desde que se separaron, a Anabel «solo le ha dado tiempo de estar un fin de semana en Canarias y él se ofreció a echarle una ayuda en tema de los juegos, tema pesca».

Hasta el momento, Omar Sánchez solo le ha demostrado cosas buenas, por eso no tiene motivos para no defenderlo: «Hasta hoy, estoy con Omar a muerte, con su familia. Mi hija abandonó todo por irse con una persona. Por eso me dio una tranquilidad. Su familia la acogió como una familia y en la distancia. Omar y su familia estarán siempre conmigo. Mañana no lo sé. Si han decidido separarse y tienen que emprender caminos distintos… Omar me tendrá y sé que yo también».