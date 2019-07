5 Está siguiendo la pretemporada de Isco desde la distancia

Isco Alarcón ha tenido que irse, lo que obliga a Sara Sálamo a quedarse sola con el pequeño Theo. Ella misma desvelaba algunas de las complicaciones a las que ha tenido que enfrentarse con la maternidad: “Fue mi parto soñado, no me refiero a que fuera fácil. Fue muy duro, muy largo, hubo muchas complicaciones que no había previsto, pero ha sido el parto de mis sueños”, comienza a explicar Sara Sálamo, que después de haber pasado por el mal trago del parto, tan solo tiene en mente las cosas buenas resultantes de él. El principal, su hijo.