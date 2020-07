La presentadora ha compartido un mensaje en el que se muestra a corazón abierto y confiesa que echa de menos a su novia.

En sus redes sociales, Nagore Robles ha compartido un mensaje cargado de reflexiones sobre sí misma y que desvelan cómo se siente ante la distancia que la separa de Sandra Barneda. A principios de julio, la periodista tomaba un avión rumbo a la República Dominicana para comenzar las grabaciones de las próximas dos ediciones de ‘La isla de las tentaciones’, el programa revelación de Mediaset en 2019.

«Sin ti no encuentro colores para los días grises»

A medida que pasa el tiempo, la presentadora va notando el peso de los días sin su chica, a la que echa mucho de menos. «Cuando me decías que tenías miedo, te pintaba el mundo de colores y hasta los inventaba para verte sonreír. Ahora sin ti no encuentro colores para los días grises», escribía hace dos días en su cuenta de Instagram. Sus palabras enseguida provocaron una oleada de respuestas entre su 1,1 millón de ‘followers’. Muchos le enviaron mensajes de apoyo. Otros aplaudían la sinceridad con la que mostraba sus sentimientos en público.

«A veces me desvelo con taquicardias»

Ante la reacción de sus seguidores, Sandra ha vuelto a compartir una reflexión, -esta vez más extensa-, sobre este tiempo que pasa sin poder disfrutar de la compañía de su pareja. «Me ha sorprendido muchísimo todos los mensajes de agradecimiento que he recibido por mostrar mi parte más vulnerable. Gracias por mostrar también la vuestra y hacerlo con tanto cariño y sensibilidad. Siento que cuantas más capas me quito, lejos de debilitarme me hago aún más fuerte», ha señalado en su cuenta de Instagram.

«Nunca aprendí a normalizar e integrar el dolor, las preocupaciones, los bajones… entendí el “todo está bien” con una sonrisa como mi mantra eterno, y resulta que todo está bien también entre lágrimas y que tampoco pasa nada por qué las cosas no lo estén«, prosigue su mensaje. «Nos enseñaron a ser fuertes y no distraernos con los baches, nervios, inseguridades, miedo, tristeza, ansiedad… Pues esta soy yo también», añade.

Sin pudores ni filtros en lo que respecta a su corazón, la vasca concluye su mensaje así: «Me pongo nerviosa cuando entro en un sitio sin conocer a nadie, cuando tengo que hablar en público disimulo pero estoy temblando, a veces me desvelo con taquicardias y me cuesta conciliar el sueño. Cuando me salgo del tiesto discutiendo casi siempre termino llorando porque lo único que deseo es que me abracen. Huyo de las discusiones aunque me entrenaron para debatir como una guerrera, pero bien sabe el mar que busco la calma en cada luna y cada mañana. Esta también soy yo. Buenas noches». Como colofón a su post, una ristra de hashtags: #nagorerobles #nashgore #surfgirl #yogagirl #calm #breathe #missyou. Este último no deja lugar a dudas: echa de menos a Sandra.

En su post más reciente, Nagore se suma al reto #womensupportingwomen con una foto suya en bañador que se acompaña de una nueva reflexión. «No hay un ser más bello que una mujer, lo super desde que nací. Cuidémonos y apoyémonos entre nosotras.

Gracias @laadanez @chenoa por retarme y a @paz_torralba que te admiro muchísimo

Hagamos un círculo de amor entre nosotras que llegue lo más lejos posible», apunta.