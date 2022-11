Cientos de personas se han acercado este miércoles a la Casa de América de Madrid para dar un último adiós a Pablo Milanés. Entre ellos se encontraban numerosos rostros conocidos, como Massiel, Pastora Vega, Juan Echanove, Fito Páez, Caco Senante, Pastora Vega, María Isabel Lago, Ana Belén o Silvio Rodríguez. Todos ellos eran amigos y admiradores del cantautor cubano, fallecido martes a causa de un cáncer.

Vídeo: Europa Press

Se prevé que Pablo Milanés sea enterrado en la capital, aunque Federico Pérez Rey, su cuñado y representante de la familia, no ha informado sobre el destino final de los restos del músico o si se hará un homenaje en su memoria en Cuba. Este ha agradecido el cariño que se respira en la sala: “Fue, es y será universal y la gente que lo es recibe el mismo cariño que dio en vida”.

«Pablo Milanés era una bolita de amor y de sensibilidad», recuerda Massiel, muy emocionada

Entre las personas que se encontraban en su despedida se encontraba la cantante Massiel, con la que Pablo Milanés compartió escenario en numerosas ocasiones. La catalana no pudo reprimir las lágrimas al hablar de su amigo: “Pablo era tan humano, como una bolita de amor y de sensibilidad. Silvio Rodríguez marcaba más las distancias, pero Pablo era como algo que te apetecía acariciar y tocar todo el tiempo”. Emocionada, ha recordado la primera vez que habló con el compositor. Fue en 1976, el día de su cumpleaños, la misma fecha que la cantante Cecilia murió en un accidente de coche y que debía ir a esa celebración. “De América ahora solo llega reguetón y eso a mí no me llega, pero Milanés era capaz de transmitir con la voz y la mirada”, ha explicado.

Vídeo: Europa Press

Por su parte, Jorge Drexler, ganador de 7 Grammy Latinos este año, ha hablado de su amistad con el artista cubano: “Gracias a él me quedé a vivir en España en 1995″. Asimismo, lo ha definido como el mejor cantante que ha conocido. Fito Páez, muy afligido, ha desvelado que tenía previsto trabajar en breve con él: “Estábamos preparando un disco de tangos, teníamos la última reunión en marzo en Madrid y no se pudo hacer”. Para el argentino se ha ido un hermano y uno de los mejores cantautores de este siglo y el pasado: “Era una máquina de hacer canciones perfectas, no tiene descartables”.

Cristina Almeida recuerda el valor de Pablo Milanés al expresarse «con una sensación de verdad»

Cristina Almeida, abogada y política, ha destacado el valor de Pablo Milanés para criticar las cosas: «Lo ha hecho en situaciones de apoyar cosas y en situaciones de criticar las mismas cosas que ha apoyado también y sin embargo lo ha dicho con una sensación de verdad. Suena menos duro que la crítica, suena más amor crítico que una crítica dura». La que fuera miembro de Izquierda Unida ha dicho que era amiga de Milanés desde hace décadas: «Conozco a Pablo desde hace muchísimos años, hemos tenido una amistad de mucho tiempo y mucha emoción por sus canciones y tenía que venir por lo menos a decirle adiós». También ha recordado su valor para decir lo que pensaba: «Sí, lo ha hecho en situaciones de apoyar cosas y en situaciones de criticar las mismas cosas que ha apoyado también y sin embargo lo ha dicho con una sensación de verdad. Suena menos duro que la crítica, suena más amor crítico que una crítica dura».

Todo parece indicar que la música de Pablo Milanés podrá escucharse de nuevo en un disco póstumo, continuación de ‘Querido Pablo’ y ‘Pablo Querido’, que contará entre sus invitados con los cantantes Alejandro Sanz, Juanes y Caco Senante.