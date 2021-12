La última entrevista de Massiel en ‘Sábado Deluxe’ nos deja un encontronazo con Jorge Javier Vázquez. La artista no ha dudado en enfrentarse al presentador cuando este ha cuestionado el comportamiento de Miguel Bosé ante la prensa. «No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé». Una declaración ante la que ella ha reaccionado de forma tajante: «Tú has sido un gran maltratador de la gente». Unas palabras que no han gustado, en absoluto, al de Badalona.

No ha dudado en cortar inmediatamente a la entrevistada para aclarar este punto. «Por ahí no vayamos, Massiel. No se me puede llamar, bajo ningún concepto, maltratador. Jamás. No ha salido ni una persona ni va a salir», le ha contestado. «Tú tienes lo tuyo. Ninguna persona se va a atrever nunca a salir», le ha dicho la cantante. Mientras que el enfado del catalán iba en aumento: «Me parece que por dar una respuesta me pones en una situación que no me merezco. Me parece muy injusto», le ha espetado. Jorge Javier ha señalado que la cantante ya había dado el titular más deseado de la entrevista que al día siguiente estaría en todos los digitales. «Mañana es ese el titular. Tú no te das cuenta, pero ya lo has dado».

Además, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para defenderse. «Podré tener prontos y enfadarme, pero no se me puede llamar maltratador». Ha añadido que nunca había salido nadie de su equipo que dijese eso de él y que había que tener mucho cuidado con lo que se decía, sobre todo, hablando en esos términos. Un momento de tensión que se ha producido cuando Massiel ha contado que estaba fascinada leyendo las memorias de Miguel Bosé, ‘El hijo del capitán Trueno’. «Yo no sé si Miguel Bosé está zumbado. Lo que sé es que no está bien. Es un poco déspota», ha afirmado sobre el cantante.

Una vez ha continuado la entrevista, Massiel y Jorge Javier Vázquez, en tono distendido, han bromeado sobre su enfrentamiento. «No pienso reñir más contigo», le decía ella. Mientras que el catalán le respondía que quizás estaba tentado a «vetarla» en el programa. «Veremos si está aquí después de la publicidad».

Las redes reaccionan

La discusión pronto se ha trasladado a Twitter donde han sido muchos los que se han pronunciado y han sacado viejos trapos sucios a relucir. «Muy bien Massiel! Belén Esteban debe de estar aplaudiendo mentalmente!», afirmaba una internauta. «¿Y cuando maltrataste a Olvido Hormigos frente a toda la audiencia en televisión? AHORA ¿Lo has olvidado? MALTRATADOR», le decía otro. «Ay, Jorge Javier, pues claro que tienes un lado chungo cuando lo quieres sacar. Asúmelo. Solo hay que tirar un poco de hemeroteca», añadía un tuitero.