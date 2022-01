Marta Riesco, una de las mujeres del momento, ha reaparecido en ‘El programa de Ana Rosa’ este jueves. Lo ha hecho tras reconocer que ha comenzado una relación con Antonio David Flores y tras admitir que está enamorada del malagueño. Visiblemente nerviosa por la curiosidad que despierta su romance, la periodista ha hablado por primera vez en un plató sobre su historia de amor. Eso sí, dejando claro que quiere seguir centrada en su trabajo, tal y como ha hecho hasta ahora. «Respeto el dolor de todas las partes, aunque yo no tengo nada que ver en eso. El corazón manda y por eso estoy aquí. No quiero tener miedo», ha comenzado diciendo. «Estoy enamorada y no voy a contestar a nada más», ha añadido sin dar fechas ni más detalles al respecto. Tan solo ha puntualizado que lo suyo comenzó tras la ruptura de Antonio David y Olga: «Cuando yo comienzo él ya no estaba con Olga (…) Soy una mujer que quiero que me defina mi trabajo, no con quien estoy. Sé que es complicado. Estoy conmovida. Estoy bien y estoy feliz. Gracias a mi padre, a mi hermano, a mi madre, por no juzgarme».

Minutos antes de que Marta Riesco reapareciera en plató, Rocío Flores ha dado la cara. La joven ha reconocido que en varias ocasiones su padre ha intentado hablar con ella, sin embargo, ella no quería «oírlo». «Tenía la esperanza de que Olga y mi padre recondujesen su relación», ha dicho apenada. Rocío se reunió con Olga y con su padre y, aunque la conversación no ha salido a la luz, ella ha desvelado que solo desea que «se lleven lo mejor posible». Además, ha comentado que hace tiempo que no coincidía con Marta en plató, pero no ha valorado qué opina sobre este reciente noviazgo. No ha podido evitar las lágrimas en cambio al escuchar a Olga Moreno, que ha entrado por teléfono para aclarar que ni ella ni Rocío sabían nada sobre este romance.

Cabe señalar que la reportera negó los rumores que en su día le relacionaron con Antonio David. Justo cuando se confirmó la separación con Olga Moreno, Marta desmintió a sus compañeros que tuviera algo con el ex guardia civil e insistió en que solo eran amigos. Así lo explicaron tanto Antonio Rossi como Alessandro Lequio, quienes habían hablado con ella de este asunto el pasado mes de octubre. «A mí me ha sorprendido. Cuando se anunció la separación, se señaló a ella como la ‘otra’ y la culpable de la ruptura, a mí me dijo que no había nada cierto», dijo Rossi, mientras Lequio comentó que «ella me estuvo negando rotundamente la historia con Antonio David. Sin venir a cuento, me habló con una crueldad extrema de Olga».

Tres meses después de que se conozca la ruptura de Olga y Antonio David, se ha hecho público que Antonio David ha rehecho su vida y que está viviendo con Marta Riesco. El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ ha sido visto en varias ocasiones saliendo y entrando a casa de su nueva pareja, aunque camuflado para no ser reconocido por los vecinos. Ya no tendrán que esconderse. Mientras tanto Marta ha tomado la drástica decisión de desactivar los comentarios en sus redes sociales, pues quiere esperar a que pase el ruido mediático. Son muchas las críticas recibidas y prefiere capar su perfil hasta nueva orden, un movimiento similar al de Olga Moreno, que ha cerrado a cal y canto su tienda de Málaga durante unos días.