Marta Riesco ha estallado contra todas las personas que alguna vez la han atacado. En un escrito que ha compartido a través de su perfil de Twitter, la novia de Antonio David Flores se ha mostrado sincera y contundente: «Habéis intentado hundirme, que me despidan de mi trabajo, que no trabajen las marcas conmigo. Habéis intentado que me sienta insegura con mi físico, que me sienta infeliz y que tenga miedo hasta de salir a la calle. ¡No habéis podido conmigo! ¡Soy tan feliz ahora mismo! ¡Os gané!», dice.

En su tuit, Marta Riesco no especifica a quién va dirigido su explosivo escrito. Un mensaje en el que deja claro que a pesar de haberse topado con numerosos obstáculos desde que empezó su idilio con Antonio David no ha bajado la guardia. Por algo es ella quien entonó la canción ‘No tengas miedo‘. Un título que le ha servido como inspiración para su próximo proyecto profesional. Tal y como ha explicado ella misma, está inmersa en la redacción de un libro que pronto verá la luz y que se llamará «Sin miedo».

«El libro sigo escribiéndolo. En cuanto pueda te contaré más detalles», nos contaba a SEMANA hace poco. La reportera de ‘Fiesta’, el programa de Emma García, está «muy ilusionada», ya que se trata de un proyecto muy personal en el que sus admiradores (que los tiene y se cuentan por miles) podrán conocer todo lo que se esconde detrás de ella. La periodista suele mostrarse sin tapujos en las redes sociales, pero cree que aún hay muchos detalles sobre ella que no conoce la audiencia de Mediaset ni su legión de admiradores (solo en Instagram la siguen 156.000 usuarios).

«Se ha hablado mucho de mí en programas, revistas…y quiero ser yo la que sin censura cuente su historia en primera persona», dice la reportera de Telecinco. Una vez más, Marta Riesco vuelve a demostrar que se atreve con todo y que es capaz de contar su verdad de su puño y letra.

En una entrevista a SEMANA, Marta Riesco nos insistía en que ella no era la mujer «que han dibujado en algunos programas de televisión» y que su intención con este libro es plasmar en sobre el papel «todo lo que le ha ocurrido». Asimismo, la reportera desveló que está segura de que «levantaría ampollas», aunque sus seguidores todavía tendrán aún que esperar un poco para poder descubrir todo aquello que tiene que contar. De momento, prefiere no adelantar las posibles fechas del lanzamiento de su libro y tomarse con calma este importante proyecto en el que podrá desarrollar su talento narrativo y, de paso, abrir una ventana al gran público para que la conozcan mejor.